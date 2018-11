PSA iniciará las preseries del todocamino en mayo

PSA ha desvelado el planning de la industrialización del nuevo todocamino V20 en el marco de negociación con los sindicatos del expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) del Sistema 1. Así, las preseries en línea del nuevo SUV de la marca del león arrancarán en mayo, con el objetivo de iniciar la producción en serie (acuerdo de subida en cadencia, que pasará de 24 coches/hora a 45) a comienzos del último trimestre del próximo año. En octubre comenzaría la formación del 2º equipo y en enero de 2020 la línea trabajaría ya en tres turnos: mañana, tarde y noche, una situación no vista en PSA-Vigo desde finales de 2008.

Con esta información, la dirección de Balaídos quiso explicar a los representantes de los trabajadores que la parálisis del Sistema 1 que ha obligado a negociar un ERTE es puntual, hasta que el V20 empiece a generar carga de trabajo suficiente como para recuperar la normalidad. La planta trabaja con el escenario de suprimir uno de los dos turnos de esta línea hasta finales del próximo año, comprometiéndose a recolocar a 350 trabajadores: 250 (contratos a tiempo completo de ocho horas) en el Sistema 2 (K9 y monovolúmenes C4 Picasso) y en el turno que quedará en el Sistema 1, y un centenar (contratos a tiempo parcial) en el turno de noche. De esta forma, alrededor de 400 trabajadores serán los afectados finalmente por el ERTE, aunque dependerá del estado de su bolsa de horas.

Los responsables de PSA argumentaron también por qué no es posible desviar producción de la línea 2 a la línea 1, como reclaman algunas centrales sindicales: por ser plataformas industriales totalmente diferentes, por lo que sería necesaria una inversión millonaria y no se podría realizar la transformación hasta verano, cuando ya no sería necesaria; y por los límites de capacidad del taller de ferraje.

Por otra parte, la dirección del centro también confirmó que la versión eléctrica del V20 se lanzará poco después de las térmicas (diésel y gasolina) y el nuevo papel que tendrá el taller de baterías de Balaídos, que suministrará células de ion-litio y sistemas de motopropulsión eléctricos a todas las plantas del grupo en Europa -como avanzó FARO-, con una capacidad de 10 baterías/hora, de las que 3 las absorbería la propia PSA-Vigo. De todas formas, si la demanda de vehículos eléctricos aumenta, habría capacidad para ampliar este taller.