Feijóo llama "emperador" al alcalde y le lanza un aviso: "Tú no eres Vigo"

El presidente de la Xunta también se despojó del corsé oficial de su cargo y se subió al escenario de la Estación Marítima a hacer campaña con un objetivo claro: cuestionar la gestión del alcalde y defender a una candidata capaz de que el ayuntamiento se adapte a las metas de los vigueses y no al revés. Alberto Núñez Feijóo fue jaleado por los militantes y aseguró a Elena Muñoz que tiene "a todo el partido detrás". "Estamos orgullosos de que lleves las siglas del PP en Vigo", destacó en un tono amable que abandonó de inmediato para criticar al gobierno local. "Es hora de sustituir la mentira permanente por la verdad, la negligencia por la responsabilidad, correr las cortinas de humo y ventilar la soberbia", remarcó el popular en alusión directa a Abel Caballero. Y anticipándose a sus críticas, le dejó un mensaje: "No alcalde, tú no eres Vigo", arrancando así los aplausos del público.

Feijóo señaló que el próximo mayo se elige alcalde, "no al propietario de Vigo" y aseguró al actual regidor que "los ciudadanos no somos vasallos y mucho menos de quien no se ha comportado como un señor". El líder de los populares gallegos no perdió oportunidad y criticó desde las intervenciones de Caballero en Castrelos antes de los conciertos de verano hasta lo que definió como "su programa Aló presidente". Pero vaticinó el final de este escenario asegurando que "el emperador está desnudo" y todo ello vinculado con el accidente de As Avenidas, como ya hicieran Rueda y Casado. "Por muchas bombillas o dinosetos que pongan no se podrá eclipsar la responsabilidad de un accidente que llevó al mar a 467 personas. La mordaza funcionará con sus concejales, pero no callarán al PP con comisiones ridículas", advirtió el presidente a los socialistas.

Algo más comedida, la presidenta del Congreso se refirió a Muñoz como "la futura alcaldesa de Vigo" y fue la que más incidió en su "valía personal y profesional". En un papel más institucional, Ana Pastor repasó las inversiones de los gobiernos del PP en Galicia y en el área de Vigo y reivindicó la figura de Mariano Rajoy: "Parte de lo que somos se lo debemos a él, que nos enseñó que solos somos poca cosa si no fuera por este gran partido", aseveró entre aplausos. Recordó las muchas "luces" de la gestión popular en Vigo y auguró a la candidata un largo futuro en la ciudad. "Marcarás la política de Vigo unos 30 años", le dedicó.