La Audiencia condena a tres estafadores que manipulaban ruletas en bingos

Un truco que les deparó cuantiosas ganancias... hasta que los pillaron. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha confirmado las condenas de entre 22 y 26 meses de cárcel impuestas por una jueza Penal a tres estafadores que se dedicaban a manipular ruletas en locales de juego de Vigo y A Coruña. Un fraude que en un bingo vigués les permitió ganar ilícitamente 5.700 euros, mientras que en otro de A Coruña, hasta ser descubiertos, 180.

La sala desestima el recurso presentado por uno de los condenados. La sentencia relata que los estafadores forzaban las cúpulas de las ruletas, bloqueándolas si el lance del juego no era favorable a sus apuestas, y usando a continuación una tarjeta clonada para desbloquearlas justo a tiempo de que en el local no se diesen cuenta de la manipulación. Así se aseguraban de no perder en ninguna jugada: si acertaban en los números que apostaban recibían el correspondiente premio y si no lo hacían, bloqueaban la ruleta para obtener la devolución de lo apostado.