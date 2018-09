La Universidad apuntala su mapamundi

La Universidad recibe a una nueva delegación de alumnos extranjeros con la aspiración de que su estancia sea "una experiencia inolvidable" y acaben llevándose a Vigo en el corazón". Un total de 463 estudiantes foráneos han formalizado ya su matrícula, pero la institución, que ayer celebró el tradicional acto de bienvenida, confía en cerrar el curso alcanzando los 600 como el último año.

La directora de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), Amelia Rodríguez, recibió a los alumnos y les trasladó el "orgullo" del rector y el responsable de Internacionalización por el hecho de que cada año más foráneos elijan estudiar en alguno de los tres campus.

Vigo se mantiene como el principal destino, con 371 alumnos, frente a los 51 de Pontevedra y los 41 de Ourense. Por centros, el mayor receptor es Filología y Traducción -137- seguida de Económicas -87- e Ingeniería Industrial -55-.

De los extranjeros ya inscritos, 351 cursarán el primer cuatrimestre, 19 el segundo y otros 93 se quedarán todo el año. Las chicas marcan su hegemonía -305 frente a 158 compañeros- e Italia es el principal país a la hora de enviar "erasmus" a la universidad olívica. También es el primer destino, apuntó Amelia Rodríguez, para los alumnos vigueses de intercambio.

El siguiente grupo más numeroso es el alemán, con 73 estudiantes. Por detrás se sitúan Francia -44- y Polonia -43-. En el quinto lugar está México, uno de los países con los que la Universidad mantiene convenios bilaterales. El país azteca envía a 28 estudiantes. Y a continuación se posiciona Brasil, con 20 matriculados.

El mapa internacional de la institución viguesa, que se extiende por cuatro continentes, lo completan universitarios de otros países europeos, así como de Argelia, Kazajistán, Turquía, Corea del Sur, Taiwán, China, EE UU, Puerto Rico o Chile, entre otros.

Julia Arrigoni y Luca Musanti estudian Ingeniería Ambiental en la Universidad de Cagliari en Cerdeña. "Elegimos Vigo porque los exámenes son iguales. Nos gusta la ciudad pero el problema es que el campus está muy lejos y tenemos que pasar una hora en el autobús", comentaban ayer.

Fabiana Renaldi y Lucas Quintana, alumnos de Contabilidad y Gestión Logística, respectivamente, en la Universidad Católica del Uruguay, querían hacer un intercambio en España por la facilidad del idioma y eligieron Vigo porque el abuelo de ella es un emigrante natural de Porto do Son.

"Se fue cuando tenía 20 años y ahora tiene 85. También tiene familia en Cangas y este fin de semana iremos a conocer Porto do Son. Nunca había estado en Galicia y me gustar mucho. ¡La comida me encanta!", reconoce Fabiana, que tendrá muchas cosas que contar cuando regrese a casa.

"Llegamos acá hace 15 días y antes estuvimos en Mallorca y Barcelona. Estamos contentos y además se organizan muchas cosas para los alumnos de intercambio", celebra Lucas.

Fabiola Roldán, natural de El Salvador pero estudiante en México, y Miguel Caballero, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se han conocido aquí a través del estudiante mentor que les ayuda en su "inmersión" universitaria.

Los dos estudian Ingeniería Industrial. "El convenio con Vigo es nuevo pero en Perú me hablaron bien de Vigo y además el idioma es un punto a favor", comentaba él.

"Es una ciudad muy hermosa, me gusta que esté a la orilla del mar. Aproveché el viaje para conocer España y estuve antes en Barcelona, pero los gallegos me parecen gente más acogedora. Son más abiertos y más parecidos a cómo somos en Latinoamérica. A cualquier persona que acabe de llegar la arropamos o la ayudamos si la vemos perdida", añadía Fabiola, que en enero realizará prácticas, quizá en Bosch o PSA.

Celia Delvaux y Cheyenne Costa son amigas y compañeras en la Universidad Saint-Louis de Bruselas, donde estudian la carrera de Traducción en la especialidad español-inglés. "Mi novio es gallego, de Ferrol, y me dijo que esto era muy bonito. Y es verdad, es precioso, y me gusta mucho", asegura Cheyenne. "Al principio elegí Málaga pero mi profesora me dijo que viniese a Vigo. Me gusta la ciudad, porque es pequeña, y también el campus", apuntaba Celia.

