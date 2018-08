Vigo y O Morrazo ven "intolerable" que las pasarelas de Rande estén inoperativas

Más de medio año después de la inauguración de la ampliación del puente de Rande, la maquinaria y el material de obra siguen conviviendo con los miles de turismos y camiones que discurren a diario por el viaducto, llegando a obstaculizar las pasarelas de evacuación de los carriles laterales. Tareas de conservación, mantenimiento o pintura tanto en el firme como en las estructuras y dovelas generan a conductores y transportistas "inseguridad", situación que los alcaldes de municipios limítrofes no piensan pasar por alto.

Los regidores de Vigo y O Morrazo califican de "intolerable" que el paso de los meses no fuese acompañado de un cese de estos trabajos y más cuando todavía se realizan cortes puntuales de carriles 239 días después de que la nueva silueta del viaducto fuera inaugurada. "Empiezan a ser las obras del Taj Mahal. Ya se inauguraron hace ocho meses por el gobierno de Mariano Rajoy, ¿qué es lo que inauguraron?", criticó el alcalde Abel Caballero, quien enviará una propuesta formal al Gobierno sobre este conflicto y urge además "una rebaja de los peajes mientras continúen las molestias".

Sus palabras fueron secundadas por sus homólogos en O Morrazo, quienes coinciden en que la situación es " absolutamente intolerable". "Llevamos denunciando la situación desde febrero, no es admisible que las pasarelas sigan ocupadas seis meses después. El día que haya un accidente grave y haya que evacuar a personas no sé que va a pasar, se está jugando con la vida de muchas personas", lamentó Leticia Santos, alcaldesa de Moaña.

Sobre la "inseguridad" vial que provoca la constante presencia de maquinas y operarios en los carriles también habló Ramón Alonso, presidente de la asociación provincial de transportistas, Asetranspo. "Esa maquinaria lleva ahí desde la inauguración de los carriles, llevan con remiendos desde su reapertura y eso te genera cierta inseguridad. Primero se dijo que terminaban, luego ves que las obras continúan, ya nos parece de risa. Fomento debería de estar más encima de los plazos y controlar que estos se cumplan. Y ya no hablamos del bloqueo de las plataformas de evacuación, porque todo va unido, las máquinas que ya no deberían de estar están obstruyendo el paso y en caso de accidente te ves atrapado; quieres salir y no puedes", matizó Alonso.

Una de las tareas de conservación que se están llevando a cabo en el puente concluirán, según fuentes consultadas, este viernes, mientras las tareas de chorreo y pintura en las dovelas se prolongarán sin fecha prevista. Tanto Audasa como Fomento fueron consultados ayer por este periódico acerca de la duración de estas obras si bien de momento no ofrecieron respuesta alguna.

Sobre este "silencio" incidió Xosé Manuel Pazos, alcalde de Cangas, quien destacó que llevan sufriendo las consecuencias de lo que ocurre en Rande "desde diciembre". "Los carriles exteriores solo los utilizamos los del Morrazo y ahora mismo hay un gravísimo peligro en ellos", consideró el regidor cangués.

A este respecto, el Ministerio sí precisó "que se han diseñado unas pautas de actuación en caso de accidentes o incidentes [...] en el que están previstas distintas configuraciones de señalización y alerta a los conductores y los medios materiales para la pronta respuesta en coordinación con la DGT". El alcalde de Bueu, Félix Juncal, hizo hincapié a esta necesidad "urgente" de una medida en caso de accidente, ya que las retenciones por averías o incidencias podrían colapsar la circulación. "Queremos pensar que hay alguna medida alternativa contemplada en Rande en caso de necesidad urgente. Hubo tiempo más que suficiente para que estén terminadas las obras y no comprendemos porqué a día de hoy aún no están finalizadas ni porqué no se nos da ninguna explicación", concluyó Juncal.