El PSdeG critica al PP por utilizar el siniestro para "hacer campaña"

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, criticó ayer que tanto el PP de Vigo como el de Galicia busquen hacer "campaña electoral" a costa del derrumbe de una parte del paseo de As Avenidas el pasado domingo durante el concierto de cierre de O Marisquiño. Y tildó de "cínica" la actitud del presidente de la Xunta y de todo el PP que "tiene una doble vara de medir" en función del caso del que se trate.

Caballero explicó que este doble rasero se evidenció cuando Núñez Feijóo visitó a los heridos del festival y aseguró sentirse "abochornado", una emoción que, a su juicio, no se repitió en el caso del hombre fallecido en A Estrada al no recibir asistencia sanitaria en el Punto de Atención Continuada (PAC). Esta actitud -recriminó- refleja un "ejercicio de cinismo político" que no aporta "nada positivo" y que demuestra cómo el PP "busca campaña" donde "no tiene respaldos". Por ello, ahora llama a "estar a la altura de las circunstancias".

Caballero trasladó todo su "apoyo" a los accidentados y al alcalde de Vigo, que siempre ha estado "al pie del cañón". Respecto a la investigación que se ha abierto alrededor del caso, dijo que debe "respetarse" el procedimiento judicial, pero que parece "evidente" que las cuestiones de construcción y mantenimiento de las instalaciones portuarias "son competencia" del Puerto.