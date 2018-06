Pacientes de Vigo contribuyen al mayor avance sobre el riesgo genético de cáncer de próstata

La identificación de los hombres con mayor predisposición de padecer cáncer de próstata, con pruebas que podrían ser tan sencillas como un test de saliva, está hoy mucho más cerca. Un macroestudio internacional, con información del ADN de más de 140.000 varones -80.000 con el tumor y 60.000 sanos-, ha revelado 63 nuevas variantes genéticas que elevan el riesgo de desarrollarlo. Se trata del mayor avance en el estudio del genoma de esta enfermedad y a él ha contribuido el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, a través del el consorcio gallego de cáncer de próstata -el Pragga, PRostate cAncer Genetics in Galicia-.

El trabajo fue publicado ayer por las prestigiosas revistas científicas Nature Genetics y Nature Communications. Estos importantes hallazgos, que abren un filón de nuevas vías de investigación en el cáncer más habitual en varones españoles, son el resultado del trabajo conjunto del Consorcio Practical -Prostate Cancer Association Group to Investigate Cancer Associated Alterations in the Genome-, en el que participan unos 200 investigadores de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Canadá, Alemania, China, Malasia y Finlandia, entre otros. La representación española se limita a dos expertos del Ciber madrileño y al consorcio gallego.

Pragha está coordinado por los doctores Esteban Castelao, del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, y Manuela Gago, de su homólogo compostelano, la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica y el CHUS. Esta red ha analizado el ADN de 500 gallegos diagnosticados de cáncer de próstata y otro millar de varones sanos, que sirven de control. La mayor parte de ellos, del área sanitaria de Vigo. Castelao explica que los datos que aporta son "muy buenos" porque, a diferencia de otros centros de investigación, son médicos que pueden acceder a la historia clínica de estos pacientes para cruzar la información genética con otros datos, como la respuesta al tratamiento.

El macroestudio internacional, con una masa crítica de 140.000 participantes, ha permitido recolectar y comparar una cantidad masiva de datos, lo que se traduce en la detección de más variantes y con gran fiabilidad.

Esta información servirá para progresar en el cribado de esta enfermedad, en su detección temprana y en la prevención dirigida, así como para adaptar los seguimientos en aquellos hombres que presenten estas variantes y, por tanto, un riesgo mayor.

"Los resultados generados por este trabajo están ayudando a la compresión de los procesos biológicos que intervienen en la carcinogénesis prostática y podrán también ayudar al desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas y pruebas de predicción del riesgo", resalta la doctora Manuela Gago. El doctor Castelao explica que el trabajo permite "identificar hombres cuya susceptibilidad genética les otorga mayor probabilidad de desarrollar" este cáncer, para hacerles un seguimiento adecuado y "reducir así la aparición de la enfermedad o diagnosticarla en sus fases más iniciales".

El investigador del IIS Galicia Sur destaca que "para Galicia es muy importante ser parte de esta iniciativa, ya que esos trabajos son el comienzo de otros nuevos proyectos que también revertirán en el manejo de nuestros pacientes".