Peinador suma otros quince desvíos y ya acumula 116 vuelos perdidos en un mes

Suma y sigue. Peinador prolonga la peor semana de su historia y acumula 66 desvíos en los últimos siete días y 116 desde el 7 de mayo. La desconexión del sistema antiniebla y el mal tiempo provocaron que el aeropuerto vigués perdiese ayer hasta 15 vuelos. A estos hay que sumar los ocho del día anterior y los 27 del martes, cuando tan solo pudo despegar el primer avión de la mañana y no aterrizó ninguno. Hasta la fecha se han visto perjudicadas unas 14.000 personas. La mayoría ha tenido que desplazarse por carreteras hasta o desde Santiago para completar su viaje, mientras que otros damnificados han visto como sus compañías directamente cancelaron sus conexiones.

La mañana arrancó con pocas nubes y una visibilidad aceptable en la terminal olívica. Sin embargo, el primer vuelo del día, de Iberia, partió desde Santiago al aterrizar allí el miércoles debido a las malas condiciones meteorológicas. Los pasajeros fueron trasladados en autobuses hasta Lavacolla. Peinador si recibió las primeras conexiones de la jornada. En sus pistas aterrizaron un vuelo procedente de Madrid, otro desde Barcelona y un tercero desde Bilbao. Todos antes de las once y media de la mañana. No lo hizo otro de Iberia previsto para las 08.45 horas debido a una cancelación de la compañía, algo que repitió con la ruta de las 17.00 horas y que provocó que cientos de afectados denunciasen en las redes sociales que la aerolínea ni siquiera volase hasta la capital gallega.

Los siguientes vuelos de la mañana, ambos procedentes de Madrid, fueron desviados a Santiago, mismo destino que el que llegaba desde Dublín. En este último caso Ryanair anuló el vuelo de regreso a la ciudad irlandesa y más de un centenar de pasajeros se quedó en tierra. El que si logró aterrizar en Vigo fue el avión de Binter procedente de Gran Canaria, que dio varias vueltas antes de dejar a sus clientes en el aeródromo vigués. No tuvo la misma fortuna el avión de TAP procedente de Lisboa, que abortó su objetivo tras algunos intentos fallidos y finalmente fue enviado hasta Oporto. Directamente a Santiago fueron los primeros vuelos de la tarde procedentes de Madrid y Barcelona.

El alcalde Abel Caballero volvió a cargar contra la decisión de Aena de reemplazar el ILS en los meses de mayo y junio. "Es intolerable que cada año tengamos dos meses de cierre en el aeropuerto y ya no sé si es casualidad", apuntó el regidor olívico, que añadió que "no es posible tanta ineficiencia en la toma de decisiones salvo que algunos no tengan un gran interés en que funcione bien Peinador".

Durante el final de la jornada mejoró la visibilidad en la terminal olívica y casi todos los vuelos pudieron aterrizar en el aeropuerto vigués, incluido uno del Imserso desde Tenerife Norte.

Las previsiones meteorológicas no son nada halagüeñas a corto plazo. Meteogalicia apunta que hoy habrá cielos parcialmente cubiertos con chubascos fuertes y ocasionalmente de carácter tormentoso. El resto del fin de semana las precipitaciones serán ocasionales y la situación mejorará a partir del lunes.

En los próximas días saldrán las estadísticas de Aena correspondientes al mes de mayo, cuando Peinador perdió medio centenar de conexiones. Peores serán los datos de junio, donde el aeropuerto vigués ya acumula 66 operaciones extraviadas. Los trabajos para instalar el nuevo sistema antiniebla finalizarán el próximo día 28.