El buscador de las convalidaciones de la FP a las universidades gallegas

El alumnado que haya superado ciclos de Formación Profesional (FP) de grado superior y decida continuar sus estudios en alguna de las tres universidades gallegas podrá solicitar que se le reconozcan créditos de determinadas materias en un total de 188 grados y cuatro dobles grados en Galicia. Así lo fija un acuerdo firmado por el conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, y los rectores de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa; la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, y la Universidade da Coruña, Julio Abalde. De este modo verán reconocidos dichos conocimientos como superados y con las notas correspondientes. Esta decisión representa un incremento de casi el 22% de los estudios que lo permitirán a partir de ahora con respeto a los 151 grados y dos dobles grados que recogía en el acuerdo anterior, que data de 2017.

Para contextualizar la importancia del acuerdo alcanzado, conste reseñar que el presente curso escolar, cerca de 1.500 estudiantes accedieron a las universidades gallegas alegando un título de FP. Además, según un estudio de inserción laboral presentado el lunes por el presidente de la Xunta, aproximadamente la mitad del total de titulados en ciclos formativos el pasado año (53,1% en el caso de las mujeres y 42,7% en el caso de los hombres) optaron por continuar estudiando. Y de esa mitad, alrededor del 25% (28% de mujeres y 23,3% de hombres) optaron por estudios universitarios, principalmente de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas y de Ciencias de la Salud.

Este convenio, que estará en vigor durante cuatro años –hasta el curso 24-25– da continuidad al que estuvo vigente hasta ahora, pero con la consiguiente adaptación a la oferta existente.

El titular, gallego de Universidad, Román Rodríguez, destacó que Galicia “va una vez más por delante a nivel estatal”. Rodríguez señaló que desde el Gobierno gallego “llevamos años trabajando para lograr una mayor imbricación entre grados formativos y grados universitarios, estrechando lazos de colaboración a todos los niveles”. Se refería a la intención manifestada por el Gobierno de “tender puentes entre ambas enseñanzas y dar facilidades en las convalidaciones”, tal y como recoge el anteproyecto de ley de FP que ya fue aprobado en Consejo de Ministros.

Los reconocimientos son los que figuran en unas tablas anexas al acuerdo donde se recogen los reconocimientos directos de créditos en las titulaciones universitarias oficiales de grado para los titulados en FP de grado superior de acuerdo con las normas de las universidades gallegas. El reconocimiento de créditos se realiza en función del currículo gallego de los ciclos superados, por lo que se reconocen los titulados que hayan superado el ciclo superior en Galicia o en cualquier otra comunidad con el mismo currículo en dichos ciclos. La nota obtenida en los créditos reconocidos será la nota media del ciclo reconocido como equivalente a dichos créditos universitarios.

Indemnizaciones de investigadores serán “a cargo del Estado”

La recién aprobada reforma laboral afecta a una parte importante de las contrataciones de las Universidades, puesto que el fin del contrato de obra y servicio supone un “problema” hasta que se apruebe la Ley de la Ciencia. Los rectores de las tres universidades gallegas aseguran que buscan una solución, en el marco de la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE), para que el más de millar de investigadores gallegos, que actualmente tienen contratos por obra y servicio, no se vean afectados. “Puede ser un atranco”, ha reconocido el rector de la UVigo, Reigosa, que señala que durante seis meses “los contratos están interrumpidos”. Asegura que ya tienen “la palabra de la CRUE” de que los fondos para cuando concluyan los contratos pre y post doctorales previstos en la Ley de Ciencia que dependan del Estado sean sufragados por este, de manera que “no van a recaer en las universidades”. Abalde seña que las universidades están trabajando para buscar una solución. “Pedimos que esos contratos no afecten a la tasa de reposición”, ha declarado el rector de la UDC.Quiso enviar “tranquilidad” a los afectados. Se buscará una fórmula que permita que “el personal que está contratado a cargo de proyectos puedan continuar con esa contratación en los nuevos modelos que puedan aparecer”.López ha añadido que esas fórmulas deben dar solución a la “necesidad de realizar trabajos ligados a proyectos” y que van suponer que se encarezcan los contratos”. El rector de la USC también ha abogado por fórmulas de financiación de investigación “más estructurales y basales”, que no estén condicionadas al tiempo.