La política es un veneno que algunos llevan en la sangre desde bien pequeños. Pero no siempre quedan testimonios del temprano despertar de la conciencia reivindicativa de los que luego serán protagonistas desde sus cargos partidario e institucionales. Un caso de político prematuro que ha salido la luz en la últimas horas es el del líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, que actualmente está embarcado en una puga interna para su reelección como secretario general.

Caballero publicó esta mañana en sus redes sociales un vídeo de él mismo de niño interviniendo en un programa de Televisión Española. Es un corte breve en el que el pequeño Gonzalo critica con énfasis la tala de unos árboles en su localidad natal, Ponteareas. "Creo que no está bien hecho, es un monte vecinal que es de todos los vecinos. Hemos protestado pero no nos han hecho caso. Ahora que están cortados quiero que en toda España se den cuenta de que hemos protestado", expone Caballero, con un sorprendente dominio de los tiempos compuestos y un uso castellanizado del topónimo de su concello que a buen seguro hoy no entraría en un discurso suyo.

😅😂 O outro día unha deputada do BNG díxome que vira un video dun neno falando na tele e que cría que era eu, e mandoumo… Debe ser de hai case 40 anos!!! Lembro que me grabaran daquela e sabía que saíra na tele, pero nunca o vira!! Que gracia me fixo velo 😂😂 pic.twitter.com/O09dKzNEe0 — Gonzalo Caballero (@G_Caballero_M) 18 de octubre de 2021

En la publicación, Caballero cuenta la intrahistoria del vídeo. Fue una diputada del BNG el que vio las imágenes y sospechó que podía tratarse de su compañero en las bancadas de la oposición. Él recordaba que le habían grabado y que se había emitido, pero nunca lo había visto. De acuerdo con los cálculos del político socialista, debía de tener unos siete u ocho años en aquel momento.