Tres personas tuvieron que ser trasladadas por los servicios sanitarios como consecuencia de una colisión múltiple entre tres vehículos en Laxe (A Coruña) el sábado por la tarde.Por otra parte, cinco personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridos en un descarrilamiento ocurrido en la noche del sábado en el municipio de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña). Un particular indicó que dentro del turista había una persona atrapada, que hubo de ser liberada. Además, en el municipio de Ribeira, una persona tuvo que ser trasladada al Hospital do Barbanza tras sufrir una colisión con su coche contra una farola, en la Avenida da Coruña.