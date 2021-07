El COVID recorta alumnos a las escuelas de idiomas

Tanto el director de la EOI de Santiago, Gonzalo Constenla, como su homóloga de Vigo, Laura Torrado, creen que el descenso puede asociarse al COVID y conceden que, de hecho, al final se remontó la matrícula. “No acabamos tan mal como pensábamos”, señala Torrado. Para la directiva de Vigo, en el descenso de alumnado tuvo que ver el “miedo” de los alumnos más mayores a un posible contagio. “Muchos sentían pena de no poder seguir y planteaban ya volver al curso siguiente, una vez vacunados”, explica.

Constenla, por su parte, alude también a la “incertidumbre” que rodeó al curso actual vinculada al COVID. No solo porque se especulase con la posibilidad de que los interiores pudiesen ser un lugar que facilitase la infección, sino también porque los alumnos desconocían si las aulas serían presenciales o adoptarían un formato on line. En ese sentido, recuerda que el pasado curso, las enseñanzas de régimen especial, entre ellas las escuelas oficiales de idiomas, tuvieron que recurrir también a la vía telemática cuando “no estaban realmente preparadas” para hacerlo. “Muchos entendieron” tras la experiencia que “eso no les iba a valer y pensaron que existían grandes posibilidades de que la enseñanza fuese a distancia”. Torrado, sin embargo, opina que esa alternativa “no fue disuasoria”.

El más afectado, inglés

Pero si la crisis del coronavirus ha sido determinante en la mengua de interesados, se concentra en un 70% en las aulas de inglés, el favorito: el 74% de los alumnos matriculados de forma oficial en Galicia este curso en una EOI lo estaban en algún nivel de inglés. Por ello esta lengua concentra también la caída: cuatro mil estudiantes menos.

No obstante, si se atiende al peso de la disminución, acusan además el recorte las dos lenguas cooficiales de la comunidad. El gallego reduce sus aforos un 34% y el español, un 26% (como el inglés). Para Constenla, la reducción del gallego se explica por la familiaridad con el idioma, que hace que muchos se examinen por libre. Esos estudiantes no se incluyen en el cómputo, pero son muy numerosos.

Optimismo de cara al próximo curso

En todo caso, el director de la EOI de Santiago augura que la vuelta a la normalidad incidirá en un regreso a las aulas. Si el año pasado su centro fue discreto a la hora de buscar captar alumnado pensando en si darían abasto para mantener las separaciones de los protocolos, para la vuelta del verano se plantean lanzarse a atraer estudiantes, apelando a que “es hora de volver con fuerza e ilusión” a aprender una nueva lengua y “sumergirse en una nueva cultura con el enriquecimiento que eso supone”. En Vigo las previsiones también son “optimistas”, como asegura su directora.

Datos por idiomas

Este curso, según los datos de la Consellería de Educación, han estudiado algún idioma en las EOI gallegas casi 18.500 alumnos. El idioma más solicitado es el inglés (11.356 inscritos), seguido de francés (2.238), alemán (1.224), italiano (1.148), portugués (899), gallego (514), japonés (467), chino (252), español (241), árabe (96) y ruso (59).

Según el Ministerio de Educación –con datos de un curso atrás–, uno de cada cinco inscritos lo estaban en los niveles más avanzados, en C1 y C2. Galicia acapara el 12% de esta formación, pese a suponer menos del 6% de población.