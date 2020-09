La Xunta plantea la opción de la semipresencialidad para los institutos

Aunque todas las comunidades suscribieron un acuerdo para apostar por la presencialidad en el retorno a las aulas, en la medida de lo posible, en varias autonomías ya optaron porque conviviesen las clases presenciales con la formación a distancia. Esa es también la alternativa que ahora pone la Xunta sobre la mesa para los niveles más avanzados, como también proponía el acuerdo. Lo hace el nuevo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en el Consello Escolar de Galicia, donde debate esta tarde con toda la comunidad educativa propuestas para plantear alternativas para el regreso a las aulas.

Rodríguez ya había avanzado ayer que llevaría adaptaciones del protocolo a un encuentro que se produce en la cuenta atrás para que los primeros cien mil niños gallegos retomen la presencialidad y también para que arranque, porque por ahora no está desconvocoda, la primera huelga del curso justamente en rechazo del protocolo promovido por la Consellería de Educación.

El hecho de que los centros educativos deban adaptarse "contra reloj", como admitió el propio conselleiro, a los cambios introducidos por el acuerdo de la Conferencia Sectorial (sobre todo el metro y medio de distancia entre alumnos), ha conllevado una reorganización que no todos los institutos pueden asumir. Algunos, como avanzaba Isabel Ruso, presidenta de la asociación de directores de instituto de Galicia, no tendrían espacio en clases y tendrían que recurrir a otras áreas de sus instalaciones, que no siempre valen para el cometido, otros tal vez tengan que recurrir a locales externos y habría quienes buscarían una solución temporal por las tardes, solución que no vale para todos porque hay centros donde ese horario está ya ocupado.

De ahí la nueva propuesta de la Consellería de Educación, que busca dar una alternativa de semipresencialidad en los cursos de Bachillerato y de FP. Precisamente Gobierno y comunidades refrendaban que, si había que priorizar clases, se dejase en las aulas a los más pequeños.

En el encuentro también participa el nuevo conselleiro de Sanidade, el vigués Julio García Comesaña, dado que, como avisó ya el titular de Educación, es competencia de este departamento la gestión de los brotes y de él dependen los profesionales sanitarios que actuarán como referencia para los equipos covid de cada centro.