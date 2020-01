PSOE y Podemos culpan a la Xunta y eluden reclamar al Estado los 200 millones del IVA

La negativa del Ministerio de Hacienda a pagar a Galicia los 200 millones pendientes de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 ha dividido políticamente a la comunidad y no precisamente entre la derecha y la izquierda. El Bloque y el partido En Marea censuraron la decisión del Gobierno central y reclaman con rotundidad el pago de esa deuda, poniéndose al lado del PP y la Xunta aunque también con reproches a la gestión de la Administración autonómica. Pero el PSdeG y Podemos Galicia, ahora socios de gobierno en Madrid, eluden toda referencia a reivindicar el abono de los 200 millones y ponen el foco del conflicto en el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, al que reprueban por no haber encontrado una solución, no defender los intereses de los gallegos por supeditarse al PP nacional y no levantar la voz para protestar por la reforma fiscal del Gobierno de Rajoy que derivó en que ahora Galicia se quede sin ingresar la liquidación del IVA de diciembre de 2017. Mientras, Feijóo esperaba ayer una rectificación "en horas" de Hacienda, con la amenaza de acudir a los tribunales si no hay un cambio de criterio. "Nos vamos a defender", advirtió.

Tras el Consejo de Ministros del pasado martes, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, informó que el Estado no va a pagar esa recaudación del IVA a las comunidades autónomas porque se agotó el plazo legal de dos años que había para poder ejecutar esa liquidación.

Ayer, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, exigió explicaciones a Feijóo por "negarse a solucionar el problema que generó Cristóbal Montoro en 2017", censurando que no protestara entonces y que optara por "obstaculizar" la propuesta que hizo el PSOE para abonar los 200 millones, que era a través de los presupuestos de 2019 que finalmente no se aprobaron por falta de mayoría absoluta en las Cortes.

"La ministra de Hacienda le explicó que el plazo legal para resolver el problema era de dos años, pero Feijóo prefirió la estrategia del boicot, poniendo a la Xunta a disposición de la estrategia del PP. Y Feijóo tampoco dijo nada cuando Rajoy dejó sin invertir 2.300 millones de euros que estaban presupuestados para Galicia", valoró el dirigente socialista en un comunicado.

Caballero, por tanto, mantiene sin desviarse la línea oficial del PSOE y del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como también lo hicieron los delegados del Gobierno en Andalucía y Castilla y León para devolver las críticas a sus respectivos ejecutivos autonómicos por el mismo tema.

También en parecidos términos se manifestó ayer el secretario xeral de Podemos Galicia y diputado en el Congreso, Antón Gómez-Reino, al cargar contra Feijóo, pero sin reclamar el pago de los 200 millones del IVA. "Feijóo demuestra otra vez que es un gran gestor, pero solo de sí mismo. Esa deuda se originó por la reforma fiscal de Rajoy en 2017 a la que no se opuso aún sabiendo que era perjudicial para Galicia", asegura el dirigente de Podemos.

Añade que en tres años el presidente de la Xunta no dio ningún paso para recuperar esos fondos y que una vez agotado el plazo para reclamar la deuda "simula que se indigna". "Es lamentable que un político actúe de esa forma. Pero ese es Feijóo, un gran gestor de sí mismo, no de los intereses de los gallegos", concluye.

Sin embargo, la viceportavoz parlamentaria del Grupo Común da Esquerda -en el que está integrado Podemos Galicia-, Luca Chao, censuró la negativa de Moncloa a abonar a Galicia los 200 millones, aunque consideró que la vía para reclamarlos es el "diálogo" y no las amenazas con los tribunales. "Los problemas políticos se solucionan dialogando políticamente. La solución es sentarse a dialogar y no amenazar con los tribunales a la primera de cambio", entiende Chao en declaraciones a la prensa en los pasillos del Parlamento.

En todo caso, la diputada la reprocha a Feijóo que únicamente urja al Gobierno estatal que cumpla con las deudas que mantiene con la comunidad gallega "ahora que sus colegas no gobiernan en el Estado".

Por su parte, el presidente de la Xunta esperaba ayer una "rectificación en horas" del Gobierno central y, al igual que ya había advertido el martes, amenazó que acudir a los tribunales, como ya han hecho Cataluña y Madrid, con sendas demandas ante la Audiencia Nacional. "No vamos a consentir, en ningún caso, que los gallegos pierdan lo que se les debe. Nos vamos a defender con todos los derechos que nos ampara la ley y todos los derechos que emanan de la Constitución", señaló.

Añadió que el pago a las autonomías "no es un tema para tomarse a broma", ni para "hacer gracietas", ni tampoco para "echarle la culpa a un gobierno que ya no lo es desde el año 2018", en referencia al de Mariano Rajoy. "Estamos ante una deslealtad institucional sin precedentes", denunció.

Sus argumentos fueron compartidos por la viceportavoz parlamentaria del PP, Paula Prado, pero también en gran medida por el BNG y En Marea. El diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego calificó de "inaceptable" decisión de Hacienda, al tiempo que criticó a la Xunta por su gestión de un asunto que evidencia que la comunidad "necesita otro modelo de financiación". "Es absolutamente inaceptable", declaró, pero Rego evidenció otro tipo de responsabilidades, que es la falta de respuesta de la Xunta por no acudir antes a los tribunales como demanda el BNG desde hace meses.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, exigió también el abono de los 200 millones y solicitó al PSOE que cambie la normativa modificada durante la etapa del PP, partido al que insta a reconocer que "metió la pata" con su reforma de la legislación del IVA. "La verdad es que hay una deuda que no se pagó y que tenemos derecho a recibir esa cantidad. La mentira consiste en que Feijóo afirma que las deudas no prescriben y todas lo hacen", aseguró.





