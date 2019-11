El BNG ve al PSOE "receptivo" a sus demandas a cambio del sí a Sánchez

El diputado electo del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, ha apreciado "receptividad" en el PSOE sobre sus demandas, aunque no ha adelantado cuál será el sentido de su voto en la investidura del socialista Pedro Sánchez, ya que en este momento "caben todas las opciones". "No nos gustaría que votar que no", ha advertido.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los periodistas tras la "primera toma de contacto" que ha mantenido este lunes con la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, con la que tiene previsto volver a reunirse esta misma semana.



El diputado electo nacionalista ha explicado que la postura de su partido en la investidura dependerá de diversos factores, entre ellos el programa para un Gobierno de coalición que alcancen el PSOE y Unidas Podemos, el "respeto" a las "naciones" que forman parte del Estado "priorizando el diálogo", y la "receptividad" con las propuestas de la agenda gallega.

De entrada, Rego sostiene que ha visto una actitud "receptiva" en Lastra si bien es consciente de que cuando se entre en las cuestiones más concretas aparecerán las "dificultades".

En todo caso, ha asegurado que el BNG está abierto al diálogo pero, eso sí, con una actitud "firme" en defensa de los intereses de Galicia, que en los últimos años, según ha denunciado, ha sido "realmente maltratada".

Como ejemplo, ha criticado que en los fallidos Presupuestos para 2019 que acordaron el PSOE y Unidas Podemos se destinaban 757 millones de euros de inversiones en Galicia, la tercera parte de lo que se presupuestaba para esa comunidad diez años atrás.

Reivindica su autonomía respecto a ERC Y Bildu

"Nuestra posición se definirá en función de los intereses de Galicia", ha insistido el nacionalista gallego, reivindicando la autonomía de su partido respecto de los que decidan Esquerra Republicana (ERC) o Bildu, sus socios en las pasadas elecciones europeas.

Pero no ha querido definir si están más cerca del sí o del no. "Ya se verá", ha respondido, para añadir que todo dependerá de la "receptividad" del PSOE, con al que espera que sea posible llegar a un entendimiento que favorezca la investidura.

"Casi nadie entendería que fuésemos de nuevo a una repetición de elecciones, pero nuestro voto se definirá en función del acuerdo" que se alcance con los socialistas, ha reiterado.