Feijóo acusa a Duque y Maroto de venir a Galicia a hacer campaña electoral

Nuevo choque entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia, a cuenta de la visita hoy del ministro de Ciencia, Innovación, Universidades y Turismo en funciones, Pedro Duque, en Vigo el BIO 'Sarmiento de Gamboa' antes de zarpar para la realización de la Campaña Blue-Nodules.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acusa a Maroto y Duque de viajar a Galicia no como ministros en funciones si no como "candidatos". "La campaña electoral ya empezó " porque sólo en campaña electoral los ministros visitan comunidades y no informan ni se reúnen con los representantes de los Gobiernos autonómicos, aseguró el titular de la Xunta. .

Para Feijóo la visita hoy de Duque y la del lunes de Maroto evidencian "un enorme desprecio hacia las instituciones democráticas, que son los Gobiernos autonómicos".

Feijóo acusó a Pedro Sánchez de "bloquear el país por su vanidad y frivolidad".



Con anterioridad, había reaccionado el conselleiro de Economía, Francisco Conde, quien denuncia "una estrategia premeditada por parte del Gobierno de España de aislar a la Xunta en la participación y colaboración institucional" al no contar con representantes del Ejecutivo autonómico en su visita a Galicia y visitar "proyectos cofinanciados por la Xunta",

"El Ministerio debe estar para colaborar con la Xunta y si no lo hace falta al respeto a los propios gallegos", sentencia Conde. "No es forma de tratar a los gallegos", remarca.

Para Conde, que la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, no contara ya el lunes con la Xunta para su visita a Galicia, incluido un encuentro con los trabajadores de Alcoa, podía entenderse como "un error", pero repetir con Duque significa que "hay una estrategia" y "el Gobierno usa a Galicia para la campaña electoral".

"Cuando el Gobierno acude a Galicia a visitar proyectos en los que trabajamos conjuntamente como este caso del CSIC" debe llamar a la Xunta y contar con ella, exige el titular de Economía. "Esperamos un cambio", afirma Francisco Conde.

"Hay que sumar y no trabajar para dividir a las comunidades", razona el conselleiro que también critica que los ministros sí se reúnan con consejeros de autonomías gobernadas por el PSOE cuando viajan a estos territorios pero aíslen a la Xunta cuando vienen a Galicia.