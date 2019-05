Dos alcaldes prefranquistas aspiran a mantenerse en el poder en Ourense

Tras los primeros comicios locales de la democracia, el 3 de abril de 1979, hay municipios que han conocido a un solo alcalde y esa lista en España la lidera Ourense, con casos como el de Senén Pousa, que rige en Beade y que recibió un apercibimiento para quitar de su despacho los símbolos franquistas. En la misma provincia, en Quintela de Leirado, la aspiración de José Antonio Pérez no es diferente, al ser otro primer edil que avanza hacia la eternidad al gobernar desde 1976.

Desde 1974 gobierna de manera ininterrumpida Senén Pousa, que en una entrevista con Efe cuenta que no está cansado, que el suyo es un ayuntamiento "fácil de llevar" y que no cobra dedicación exclusiva.Conocido por ser admirador de Franco, por tener el tono del Cara al Sol en su móvil y por otras polémicas en el mismo sentido, una de sus máximas es que no oculta "nada"."Mi idea no me la cambia nadie", sostiene

En la misma línea, José Antonio Pérez, reconoce que entró "casi por casualidad" y opina que una de las claves de la perdurabilidad es "trabajar por el ayuntamiento y por los vecinos y hacer cosas para que crean en uno". "De no tener un camino, un alumbrado, abastecimiento, saneamiento, transporte público... hoy tenemos servicios y los vecinos lo agradecen", sentencia.