Amistades peligrosas, en el punto de mira

El PPdeG y la oposición han diseñado el mismo plan de ataque. A cuatro meses de las elecciones europeas, municipales y autonómicas de mayo, el debate se tensiona, y las amistades y alianzas políticas de cada partido son objeto de atención pública por parte del enemigo. Abren una oportunidad para menoscabar la credibilidad del oponente. La izquierda ataca al PP con VOX y la derecha replica obligando a la oposición a pronunciarse sobre la crisis en Venezuela. El PPdeG también llevará a la Cámara gallega por primera vez una iniciativa para censurar las Cuentas del Estado y así visualizar la soledad del PSdeG.

En modo precampaña, nadie se salva y todos atacan a todos. El PPdeG coincidirá con En Marea y BNG la próxima semana en el pleno del Parlamento gallego, al rechazar las inversiones que el Gobierno de Pedro Sánchez prevé para 2019 en Galicia, y en la misma sesión luego serán PP y PSOE los que conformen un bloque al posicionarse en contra del régimen de Nicolás Maduro. Enfrente estarán En Marea y BNG.

El PPdeG rehuye de VOX. No descarta alianzas a partir de mayo, si el partido de Santiago Abascal entra en alguna corporación municipal, pero no quiere hablar de esta formación porque entiende que le impulsa electoralmente cada vez que se la coloca en el centro del debate. De ahí que no sea casualidad, que En Marea lleve una moción a la Cámara autonómica en contra de los pactos "con la extrema derecha", y mente el acuerdo que ha permitido al PP tocar poder en Andalucía por primera vez en democracia.

Si los populares gallegos no quieren verse asociados en demasía con VOX para no espantar a sus votantes más moderados y centrista, a En Marea y BNG tampoco les conviene un debate sobre la situación política en Venezuela. Las simpatías de estas dos fuerzas políticas con el régimen de Nicolás Maduros tampoco les ayudan a ampliar su espectro electoral. Por ello, el PPdeG ha decidido defender una proposición no de ley mostrando su apoyo a Juan Guaidó como presidente reconocido de Venezuela. La semana pasada, en la Eurocámara los diputados de Unidos Podemos, de BNG y los independentistas votaron en contra de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Acusaron a la UE de apoyar a un "golpista" y de fomentar "un escenario de guerra".

En enero se presentaron las Cuentas del Estado, y ya entonces PP, En Marea y BNG cargaron contra un proyecto de Presupuestos, que reduce un 19% la inversión del Estado en Galicia, que caerá hasta los 757millones, mientras los fondos destinados a Cataluña crecen un 51 por ciento y a Andalucía, un 43%. Pero hay que volver sobre ellos e insistir en que las Cuentas son "discriminatorias" para Galicia, y de paso poner en un brete al PSdeG, que las defiende. Así el PP promueve que por primera vez la Cámara autonómica censure unas cuentas estatales.

El PSdeG a su vez quiere comprobar hasta qué punto son reales las ansias competenciales que le han entrado al PP después de 10 años de silencio, sobre todo porque ya ha puntualizado que puestos a elegir, antes de nuevos traspasos, prefiere elevar los fondos estatales con destino Galicia. Los socialistas preguntarán el próximo miércoles al presidente de la Xunta por sus planes para lograr más competencias. También incidirán en la cuestión En Marea y BNG, que ya han salido a denunciar que el "disfraz de autonomista" a Feijóo le ha durado poco y le han tildado de "veleta". Por su parte, el portavoz del PPdeG, Pedro Puy, ha defendido "la coherencia" de su partido.