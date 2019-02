Feijóo: "Además de decir '¡Viva España!' o '¡Viva Galicia!', hay que saber gobernar"

"Gestión y moderación" frente a "líos", "populismo", "inutilidad" y aldraxe a Galicia en los presupuestos estatales. Así presentó ayer el PP las elecciones municipales del 26 de mayo: como una dicotomía entre su marca y el caos que supone el resto de opciones políticas. Para dejar claro sus principales objetivos a batir, los populares atacaron a los alcaldes rivales de Vigo, Lugo, A Coruña, Santiago, Ferrol y Pontevedra con vídeos en los que se burlaron de ellos antes de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, presumiese de gestión ante lo que considera proclamas populistas. ". "Además de saber decir "¡Viva España!" o "¡Viva Galicia!" hay que saber gobernar", proclamó tras reivindicar haber "demostrado saber llegar a fin de mes con menos recursos" durante la crisis, en alusión a que llegó a contar con hasta 2.200 millones de euros menos en 2014 que en 2009.

A los populares les gusta demostrar músculo. Y la cita del 26-M resulta de vital importancia para la formación tras la caída de Mariano Rajoy y la llegada del socialista Pedro Sánchez llegar a La Moncloa.

El PP presentó a sus 313 candidatos a las Alcaldías gallegas en un acto en Santiago en el que reunió a alrededor de 1.500 personas y que se abrió de forma paradójica, pues sonó de música ambiental el People have the power, de la estadounidense Patti Smith, símbolo de la contracultura y de raíces punk. No es la primera vez que el PP la incluye como hilo musical.

El eje del discurso de Feijóo resultó ortodoxo: estopa a los rivales y reivindicación de los logros propios. Sin embargo, la fragmentación política ha llegado a la derecha, no solo con Ciudadanos, sino con la aparición de Vox en el tablero político en las andaluzas. A estos últimos, que lo tacharon de nacionalista por reivindicar el techo competencial que establece el Estatuto de Autonomía, les dijo sin citarlos. "Nosotros queremos un Galicia que progrese para una España que progrese", expuso. "No se puede defender España sin defender Galicia", añadió. "Nosotros no somos vociferantes", deslizó.

A los de Albert Rivera también les dedicó un mensaje ahora que tratan de arrebatarles cargos para sumar a sus listas, si bien todavía no se conocen sus candidatos. "Pueden imitar lo que pensamos y cómo hablamos, pero jamás podrán imitar lo que hicimos", aseguró el líder del PP.

Feijóo reivindicó la marca PP, con un mensaje afectuoso a su jefe de filas estatal, Pablo Casado, y señaló el 26-M como la oportunidad para poner fin a "cuatro años de inutilidad" de las mareas, de castigar al PSOE por unos presupuestos que invierten un 20% menos en Galicia -"los candidatos del PSOE no quieren que Pedro Sánchez venga", dijo- y de no apoyar en las europeas al BNG por aliarse con Bildu.

De hecho, el acto estuvo marcado por el escarnio de los tres alcaldes de las mareas urbanas coruñesas, del regidor socialista de Vigo, Abel Caballero, y del nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores (Pontevedra). De las siete urbes, el PP solo gobierna Ourense, única que no ha aprobado un presupuesto este mandato.

Abel Caballero

Un vídeo se burló de los citados regidores, recogiendo fragmentos de vídeos tocando la guitarra o con parte del famoso discurso en inglés de Caballero tras encender el alumbrado navideño en Vigo o bailando (Martiño Noriega) o imágenes fumando en dependencias locales (Jorge Suárez), intercalados con titulares de prensa sobre las críticas de las víctimas del desplome del suelo en O Marisquiño o la compra de un piso a un afín a la Marea Atlántica. En las redes, la izquierda ya se había mofado de otros vídeos como el exalcalde y candidato popular en Santiago, Agustín Hernández, recogiendo basura en el río Sarela y volviendo a tirarla al agua tras la foto de denuncia.