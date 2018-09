Feijóo pide a Casado "un partido centrado"

Alberto Núñez Feijóo prometió la lealtad del PPdeG al PP nacional y defendió que el PP debe ser un partido centrado, porque así lo quieren los españoles, un partido que defienda la unidad de España y también la libertad. Así lo dijo hoy ante Pablo Casado -que llegó con retraso al acto- en la carballeira de San Xusto-Cotobade, donde el PP inauguró el curso político. También le pidió que defienda la libertad y la igualdad, porque no puede haber libertad sin igualdad.

Feijóo arengó a los suyos de cara a las municipales y se emocionó en diferentes momentos del discurso. Por ejemplo, cuando se mostró orgulloso de Mariano Rajoy del que aseguró que no acudió al acto de hoy para mantener su palabra de pasar a un segundo plano.

Feijoo, que habló en castellano y en gallego, aseguró que el PP es un partido constitucional y que garantiza la unidad y la fraternidad de España. El líder de los populares gallegos pidió a los suyos tener los pies en la tierra para saber Que piden y quieren los votantes. Apostó por un proyecto en el que entren todos los españoles y que garantice progreso y bienestar. El PP, según Feijóo, debe unir y no dividir. Rehuyó el localismo: "Aquí no hay norte y sur, aquí hay Galicia", aseveró. "No hacemos política para crear brechas que no existen", afirmó Feijóo.

Acusó a Ciudadanos de inventar problemas donde no los hay, y por eso auguró que no tendrá éxito en Galicia, criticó las viejas recetas del BNG, el populismo de En Marea y que el PSdeG es cada vez menos galleguista.

Señaló que el Gobierno de Pedro Sánchez vive de las apariencias y está atado a los populistas y los nacionalistas.

Asimismo, Feijóo reinvidicó "una política de grandeza" como la de Fraga, Albor y Rajoy.

Reveló que pasó las vacaciones en Galicia, porque es muy difícil elegir un sitio mejor que Galicia para pasar las vacaciones .

Alabó el papel de los sanitarios de Vigo, que atendieron más de 400 heridos en el Marisquiño. Y exigió saber la verdad de lo que pasó en el accidente, y demandó al PP olívico que no cese en su empeño de saber la verdad.

El vicepresidente de la Xunta y también presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, aplaudió el "gran hacer" de Elena Muñoz tras el suceso del Marisquiño,exigiendo explicaciones al alcalde de Vigo, Abel Caballero, También demandó que el Gobierno de España se comprometa con los afectados por la explosión de Tui.

"Estamos nosotros contra todos, pero somos muchos", aseveró en alusión a que el PP necesita mayoía absoluta parar gobernar las alcaldías. Fijó como objetivo recuperar la Diputación de Pontevedra y así el año que viene la discusión será donde arrancar el curso político: de nuevo en la carballeira o volver al castillo de Soutomaior, donde se celebraba hasta que el PSOE asumió la presidencia de la Diputación de Pontevedra.

El acto lo abrió el alcalde del municipio fusionado, el popular Jorge Cubela, quien comparó la fuerza del PPdeG, con más de dos mil militantes, frente al acto del PSOE en Santiago, "en un hotel con 150 cargos socialistas". Cubela aseguró que los principios que definen al PP son "la unidad de España, la libertad y laseguridad".

El retraso del avión de Casado provocó que el acto empezara más tarde de lo previso y que subieran a la tribuna oradores imprevistos como el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, quien arengó a los suyos para un último esfuerzo para preparar las elecciones municipales de mayo de 2019. "Perdimos alcaldías por 9 votos, no puede volver a suceder".

La presidenta del PP de Lugo, Elena Candida, también improvisó su discurso, con críticas a los alcaldes de las Mareas y socialistas. Denunció que en Lugo hay residencias inauguradas en 2015 pero que no están en funcionamiento por los líos internos de los socialistas en la Diputación.

El presidente de la Diputación de Ourense y también del PP de Ourense, José Manuel Baltar, apostó por un rearme ideológico del partido.

Todos los oradores tuvieron palabras de recuerdo y elogio para Mariano Rajoy, quien no asistió al cónclave, que protagonizó durante años. Quiso dejar todo el protagonismo para el nuevo líder del PP, Pablo Casado.