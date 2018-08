Otra conselleira exige condonar la deuda de Langosteira y obvia la demanda de Vigo

La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, se sumó ayer a la titular de Medio Ambiente, Beatriz Mato, y demandó al Gobierno central que condone la deuda del puerto de Langosteira, igual que ha hecho en Valencia, pero no reclamó nada para Vigo, ni para el resto de puertos de interés general del Estado de la comunidad.

Preguntada por la reclamación de A Coruña de que Puertos del Estado condone a Langosteira el crédito que tiene por 200 millones de euros, Ethel Vázquez, de origen herculino, igual que Beatriz Mato, contestó: "El Gobierno gallego pide el mismo trato a Galicia que a otras comunidades". Añadió, sin citar en ningún momento el primer puerto de la comunidad: "Pedimos lo que consideramos justo, igualitario con respecto a lo que hace Fomento con otras comunidades autónomas, pedimos que no exista trato discriminatorio por parte de Fomento".

La titular de Infraestructuras es la segunda conselleira del Ejecutivo de Feijóo que exige que el Gobierno de Pedro Sánchez perdone la deuda de Langosteira, igual que en Valencia, y en su demanda no incluyó una compensación para el puerto de Vigo, haciendo oídos sordos, igual que Beatriz Mato, la candidata oficiosa del PP a la alcaldía de A Coruña, a la reclamación lanzada la semana pasada desde la primera ciudad de Galicia de que también se resarza al puerto olívico.

Los empresarios de Pontevedra y de Vigo, y también el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, plantearon la pasada semana que si a Langosteira se le perdona la deuda, el Gobierno central debe impulsar un plan de inversiones para acelerar la modernización de las instalaciones de Vigo.

López Veiga solicita fondos para la conexión ferroviaria directa por Valladares del recinto Ro-Ro y así enlazarlo en Porriño con la línea de tren ya existente, quedando de este modo unido con los principales centros logísticos de la comarca (PTL, As Gándaras y Plisan-Puerto Seco).

Las obras de la salida sur hacia Portugal y liberalizar la vía de mercancías y acomodar toda la infraestructura para asegurar la intermodalidad son otros proyectos para los que requiere fondos el puerto de Vigo. El paquete de demandas incluye las obras de la salida sur hacia Portugal, liberalizar la vía de mercancías y acomodar toda la infraestructura para asegurar la intermodalidad.

Nadie de la Xunta ha asumido estas demandas. El vicepresidente y también consejero del Puerto de Vigo, Alfonso Rueda, preguntado al respecto, no se ha pronunciado por el momento.

Las únicas declaraciones desde el Gobierno autonómico, después de que saltara la noticia de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez libraba a Valencia de una deuda de 350 millones por la modernización de sus muelles, fueron para pedir lo mismo para el de A Coruña. Solo para A Coruña, y en concreto para un puerto que nació para ser puerto refugio pero no puede por su mala ubicación, que no es rentable, y que debía haber costado 350 millones pero ya superó los 789, y supondrá un coste final de 1.000 millones, con la conexión ferroviaria.

A cambio del voto positivo a las propuestas del Gobierno central en el último Consejo de Política Fiscal, Valencia se llevó un paquete extra de 850 millones, de los cuales 350 millones son para asumir una deuda por las obras en el puerto de la capital, obras que se acometieron para acoger la Copa América de Vela y la Fórmula 1.

El Gobierno del PSOE, y también el PSdeG, argumentan que Langosteira no puede recibir el mismo trato que el de Valencia. En el segundo caso, la deuda es de un consorcio, en el que no está la Autoridad Portuaria. La UE prohíbe condonar préstamos a los puertos para no incurrir en competencia desleal.

Sin embargo, desde A Coruña se defiende que hay margen de actuación. El Concello, gobernado por la Marea Atlántica, fue el primer en plantear la condonación.

El lunes se sumó Beatriz Mato, que es presidenta del PP local, futura candidata a la alcaldía y también conselleira de Medio Ambiente. Mato consideró que sería "un desprecio a A Coruña" no recibir el mismo trato que Valencia. También anunció que llevará al Parlamento gallego una moción para que exigir al Ejecutivo español que libere a Langosteira de la carga de 200 millones de euros. El puerto exterior de A Coruña tiene que hacer frente a prestámos por 300 millones, 200 de un crédito del Estado, y otros 100, del Banco Europeo de Inversiones.





