“Aproximadamente un 25% de los niños y niñas comen mal. Se están alejando (o se han alejado ya) de nuestra dieta atlántica tradicional, que es una dieta saludable y sostenible. Por lo tanto, nuestros niños están perdiendo la adherencia a las dietas tradicionales”. Rosaura Leis, pediatra especialista en obesidad infanto-juvenil y en comorbilidades asociadas, es una de las expertas que participará en el V Foro de Educación de FARO, que se celebrará los próximos días 24 y 25 en el Auditorio Mar de Vigo. Esta especialista en alimentación impartirá un taller el viernes 24 a las 17.30 horas: “La alimentación de nuestros abuelos, el futuro de nuestros niños”.

La pediatra centrará su intervención en la importancia de mantener hábitos de vida saludables desde la infancia y en familia. “El taller va dirigido a toda la población. También para niños/as, para que sepan lo que comen sus abuelos, lo que es saludable. Y que esa alimentación en Galicia nos ha llevado a conseguir esas tasas de longevidad tan elevadas, al igual que la actividad física que practicaban nuestros mayores. Es para las familias, los abuelos, profesores, pediatras y médicos, en general. Realmente es una materia interesante para todos estos colectivos”, apunta Leis, que es directora del Comité Científico de la Fundación Dieta Atlántica y coordinadora de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición del CHUS-IDIS-CIBEROBN.

Considera esta experta que es muy importante que los niños conozcan cómo se alimentaban sus abuelos/as. “Es interesante también aprender a elaborar una dieta, llevar una alimentación saludable... Los padres y madres: saber cómo pueden ayudar a sus hijos a comer bien, a practicar actividad física, qué tamaños de raciones se recomiendan para cada edad... Espero que el taller sea de interés para todos, en general”, apunta Leis.

Loading...

¿Cuáles son las claves? Seguir patrones de la llamada Dieta Atlántica, tanto en materias primas como en preparación culinaria, la práctica de ejercicio físico y el uso responsable de los dispositivos electrónicos. “Los entornos de referencia como la familia y el colegio componen las claves para una infancia saludable que siente las bases para un futuro seguro”, expresa.

“Al final los niños son un reflejo de los adultos, de lo que ocurre en las familias. Es complicado generalizar porque, por supuesto, sí hay niños y niñas (y familias) que comen muy bien. Pero sí que podemos decir que sobre un 25% de los niños gallegos llevan una mala dieta y sobre un 40% debería modificar algunos aspectos en la misma”, argumenta Leis. Añade que la obesidad en el niño se vincula a diabetes tipo 2, a hipertensión, a desarrollo madurativo precoz, a alteraciones traumatológicas, colesterol alto...

Taller: Dieta Viernes 24 a las 17.30 h Rosaura Leis, pediatra, directora del Comité Científico de la Fundación Dieta Atlántica y coordinadora de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición del CHUS-IDIS-CIBEROBN impartirá el viernes un taller sobre alimentación. “La alimentación de nuestros abuelos, el futuro de nuestros niños” es el título de su sesión práctica para el V Foro Educativo de Faro de Vigo. Entradas en: www.faroimpulsa.es.

La obesidad afecta a más del 20% de niños y niñas en el mundo. “Sus consecuencias en el desarrollo de enfermedades propias de adultos (hipertensión, diabetes tipo 2, hígado graso...) nos obliga a combatir esta problemática de proporciones epidémicas de manera coordinada y desde todos los agentes de influencia (políticos, médico-científicos, sociales, educativos, etc)”, expresa Leis. También explicará las claves del estilo de vida atlántico, con alimentos de proximidad, frescos y de alto valor nutricional, además de otros hábitos saludables.

¿Los datos de obesidad en niños en Galicia son preocupantes? “No solo en Galicia, también en España. Los últimos datos apuntan a que hay más prevalencia de sobrepeso y obesidad en los países del sur de Europa que en los del norte, curiosamente cuando en el sur de Europa tenemos la dieta atlántica y mediterránea. Eso es señal de que estamos abandonando no solo la dieta sino también el estilo de vida antiguo, la práctica de actividad física, por ejemplo. Nuestros niños tienen un mayor consumo de pantallas, es evidente”, describe esta pediatra experta en alimentación. Por ello, indica que es el momento de pasar a la acción. “Tenemos que recuperar el estilo de vida saludable y atlántico y mejorar la salud de los pequeños y pequeñas. Porque de esos hábitos y esa buena dieta dependerá después el bienestar cuando sean adultos”, explica Leis.

En la actualidad el sedentarismo a edades tempranas se vincula necesariamente a las horas que pasan los pequeños y pequeñas jugando en tabletas y pantallas varias. “Por supuesto, hoy no podemos hablar de alimentación sin hablar de actividad física e inactividad como dos variables independientes. Uno cuando hace actividad física gasta energía, digamos, pero cuando está inactivo no solo no gasta sino que la inactividad en las horas de pantallas incrementa el consumo de alimentos en ese tiempo. Además, habitualmente son alimentos no saludables. Por lo tanto, es importante controlar el tiempo de inactividad, el ocio vinculado a las pantallas y es importante también disminuir la publicidad de alimentos no saludables en horarios infantiles”, añade esta experta.