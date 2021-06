El proyecto creado por Iván Martínez Fernández, estudiante del Ciclo Superior de Automoción y de Curso Máster en Mecánica de Bicicletas, está entre los admitidos en el Concurso Idea 2021 (Eduemprende) de la Consellería de Educación. Se ha creado a través del vivero del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Valentín Paz Andrade, que dirige María José Ribeiros. Yo soy profesora de Empresas e Iniciativa Emprendedora. Consiste en la creación de un Bike Park para poder disfrutar de las diferentes modalidades de MTB (Dirt Jump, Slope Style, enduro, Freeride, BMX...). Sería como una especie de circuito en el que se concentrarían personas que hacen piruetas en bicicleta, con pistas. Se llamaría Beade Bike Park & Workshop. Tendría también una tienda asociada a este, para vender productos relacionados con el sector, mantener apunto las bicicletas, tanto de los usuarios del circuito como de peronas ajenas a él... A mayores, ofreceremos otros servicios como cursos, rutas...

Creadores

Iván Martínez se presenta como socio principal. Alba Cerqueira (estudiante del Ciclo Superior de Administración y Finanzas) y Raúl García, del Ciclo Superior de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, serían los socios minoritarios. El premio de este concurso sería un impulso, si bien no te obliga a desarrollar el proyecto. En el planteamiento inicial del mismo: se invertirían 80.000 euros entre los tres socios fundadores, así como la disposición de un terreno de 2.300 metros cuadrados valorado en 40.000 euros. Con dicho presupuesto se podrá sustentar la empresa durante los primeros años.

Más adelante, una vez establecida la pista para las bicicletas, con competiciones, etc... se podrían construir cabañas, por ejemplo, como en áreas recreativas de este tipo, para combinar también con alojamiento.

Estos servicios están destinados, mayoritariamente, a los ‘fanáticos’ de las bicicletas de montaña y lo que ellas abarcan, pero también a todas las personas que quieran iniciarse en este mundo, o aquellas que tengan una bicicleta para uso diario u ocasional y necesiten productos o servicios de reparación para ella.

Motivos para la creación:

- Iván: “Desde pequeñito siempre me ha apasionado el mundo de las bicicletas y la naturaleza. Empecé andando en bicicleta por los caminos y campos de alrededor de mi casa y a construir los primeros saltos con una tabla, un ladrillo y un poco de tierra. Comencé a saltar cada vez saltos más grandes y practicar trucos en las pistas locales, pero estos circuitos fueron desapareciendo y apenas. Y por ese motivo queremos crear un Bike Park con saltos de todos los tamaños para que todo el mundo pueda practicar este deporte”.

- Alba: “Yo conocí este mundillo gracias a Iván, poco a poco, me fue interesando más, fui cogiéndole gusto a estar con la bici en la naturaleza, disfrutando de ella, e incluso haciendo cosas que nunca pensé que haría, como llegar a saltar con la bici. Después de que me presentase esta idea dije: adelante, hagamos este sueño y el de muchos”.

- Raúl: “Tras empezar a practicar este deporte hace un año empecé a apasionarme por este mundillo hasta tal punto de junto a Iván proponernos abrir un Bike Park cerca de casa donde no solo nosotros si no todo el mundo pueda participar ya que por aquí cerca los que existen no están en muy buen estado”

Por otro lado, tenemos en cuenta que el MTB (mountain bike) es un deporte en auge y la práctica del mismo está muy limitada de forma legal. Debido a la dificultad de crear un bike park, realizar el mantenimiento, obtener licencias, etc… en la actualidad existen muy pocos Bike Parks legales en España, y la mayoría, son ilegales y se encuentran en malas condiciones, llegando a ser peligrosos debido a que no están regulados por nadie. Por eso creemos que existe un segmento de mercado que no está siendo explotado y un Bike Park puede ser una buena oportunidad para generar beneficios futuros.

Un taller

Además, si añadimos un taller para los usuarios del Bike park, también abarcaremos la bicicleta como medio de transporte ecológico, ya que en los últimos años su mercado ha cogido mucha fuerza gracias a la concienciación medioambiental y el respeto por la naturaleza. De esta forma también podrán acudir a nuestra empresa personas que usen la bicicleta como hobby, o practiquen otras modalidades como el ciclismo de carretera. Por estos motivos consideramos que realizar un plan estratégico enfocado a una mejor comunicación y posicionamiento puede permitir a Beade Bike Park and Workshop encontrar su sitio en un mercado creciente.

En Eduemprende

Es un concurso al que nos hemos presentado porque nos gusta nuestra idea. Es muy importante destacar que se fomenta su participación desde el vivero de empresa que tenemos en el centro a través de una charla informativa que se realiza temporalmente al inicio de curso. Esta charla es muy importante porque nos fija y les fija un objetivo a aquellos alumnos que ya tienen en mente (o no) un proyecto de empresa….pero, que observan como otros alumnos de su mismo nivel se han presentado antes que ellos y han conseguido ganar, que aún no siendo éste el fin último si es un aliciente muy importante.