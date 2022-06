Memorias do pobo

Testemuño presente do pasado, o museo rural de Taião está situado nunha antiga residencia de curas e mestres de aldea. A súa historia como espazo museístico comeza en 1996 cunha colección de traxes, de apeiros agrícolas e da historia do wolframio que tanta importancia tivo no lugar. Rehabilitado interior e exteriormente, acaba de abrir novamente ao público para mostrar a identidade desta aldea serrana.

Ao longo dos últimos meses, os técnicos da Câmara de Valença procederon ao inventario, catalogación e preservación dunha ampla colección que engloba máis de cincocentas pezas, doadas na súa maior parte polos habitantes da aldea ao longo do tempo. Os traxes taioneses, a casa, os campos de Taião e as explotacións mineiras son as principais seccións deste renovado espazo museolóxico.

O apartado dedicado ao vestido tradicional conserva a emblemática indumentaria, os adornos e mais o legado que acompañou ao extinto Rancho Folclórico de Taião, unha verdadeira icona do museo e da parroquia pola orixinalidade dos seus traxes, elaborados en liño e la de forma manual nos teares, dos que tamén se pode coñecer o proceso, desde o cultivo do cereal ata o tecido. Da súa parte, na sección “a Casa Taionesa” recréase a vida, vivencias e hábitos dunha residencia típica de Taião, cos utensilios de uso doméstico como o pote e especialmente a importancia que tivo a cociña como zona fundamental do fogar campesiño. Xa no “espazo Campo “ recréase a memoria visual, física e etnográfica das prácticas agrícolas e do pastoreo tan singulares desta aldea serrana. Noutra dependencia pódese coñecer a significación do wolframio na parroquia, que tivo minas de explotación na cima da serra.

A recente reapertura deste museo é un aliciente máis para coñecer esta localidade situada a dez quilómetros de Valença e que alza nun fermoso marco natural no que non falta un importante patrimonio. Din os máis vellos do lugar que aquí sempre hai sol porque así o marcan dous antigos reloxos, un en Taião de Cima e outro en Taião de Baixo. Contan que son os máis notables reloxos de sol de Valença, e que a aldea seguía o ritmo dos labores cotiáns a través das horas do corno que saían dun corno de carneiro que se facía tocar para tal fin. Ademais paga a pena visitar a igrexa parroquial, a capela do Senhor do Socorro e as pinturas rupestres dos montes dos Fortes. A zona é abundante en muíños de auga, e en Virialho e no alto dos Pedrosos aínda poden verse as que foron minas de wolframio.

Seguindo un antigo camiño serrano –acondicionado e sinalizado– chégase ata o Castelo da Furna, un espazo de singular beleza que conxuga natureza e historia. En tempos albergou un castelo medieval levantado sobre o promontorio, nunha zona onde abundan as formas caprichosas das pedras, as grutas e os puntos de interese arqueolóxico, ademais de múltiples lendas asociadas ao lugar. Do castelo quedan só as marcas das vigas nas rochas e a memoria histórica do que foi a sede do xulgado de Froião, que abarcaba Paredes de Coura e a parte norte de Valença na época do medievo. No contorna, a auga e o vento foron escavando unha paisaxe singular de pedras ciclópeas con caprichosas formas nun dos maiores conxuntos graníticos do país. Os numerosos vestixios arqueolóxicos na zona mostran a evidencia de ocupación humana moi temperá, asentamentos que deron vida a estas alturas serranas nas que a morfoloxía das pedras sorprende a cada paso.

Para coñecer máis a fondo esta xeografía, o Trilho da Furna, un dos que compoñen a rede do municipio de Valença, parte desde Taião ata o castelo rochoso. Pola ladeira da Serra de São Lourenço o ascenso deixa ao descuberto a pegada do home en forma de sartegos na pedra, pontes e muíños.