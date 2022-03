Da fascinación pop

PM: velaí o título do novo disco que veñen de publicar os Grampoder. E é que acontece que o dúo compostelán retorna entre nós, despois dun certo tempo parados, para levaren aos escenarios dez cancións que camiñan polos regos do pop maís substancial, eléctrico e enérxico. PM conforma, entón, a súa terceira referencia discográfica despois do LP Golf Whiskey (2013) e mais do sinxelo Tigerland (2014), e nel imos atopar de certo moito daqueles Homens nos que Roi e Martiño compartiron (e ás veces e aínda, en escollidas ocasións, continúan a compartir) unha moi senlleira aventura. Desta xeito, en PM atopamos cancións que se adaptan, perfecta e fantasticamente ben, ao molde pop. Porén, detrás delas agóchanse caldeiros de evocadora enerxía existencial, conectada a unha rede eléctrica tremendamente destellante e locomotora. Son pezas, daquela, que arrancan e que se lanzan costa abaixo sen prensenza de freos nin de airbags; temas sen medos nin tintes rosas de caramelos de feira.

E dá comezo todo baixo un berro de perda e mais unha maldita confesión ante o espello de como é a vida cando un xa pasou da metade e un pouco, xa coa pel esmagada, coa derrota aceptada pero sempre e asemade co sorriso dos que sabemos perder. Decorados, sombras, esquecementos inevitables, festas que quedan no baúl dos días coleccionables daquela xeira de cando todos eramos inmortais -ou, polo menos, viviamos como se tal fose verdade-. Batería e guitarras, máis nada, pero co eterno contrato asinado con melodías desas que semellan nacer sen pensalas e que a algúns, escolleitos, lles saen como cando respiran. PM lévanos de viaxe por tormentas e ventos glaciares que tal vez levantan o xenio nada máis abrir o frigorífico de mañá, cando o día volve ameazar con ser igual ao de onte.

Dín eles que o disco fala de todo o que ocorre a partir da metade da xornada, cando comeza a facerse de noite e a inercia do día se fai cada vez máis difícil de corrixir. E así mentres, e nalgúns, a “fascinación pop”, que dicía o outro, opera de urxencia, creando vías de escape pintadas de texturas de psicodelia e raiba hardcoreta: unha forza que lembra inevitablemente que a cabra case sempre tira ao monte.

E continuamos a escoita e o exército de lobos, os psicópatas en chandal e mais as hienas con traxe de domingo rebéntannos os soños en catro por catro e riffs de “mal rollo.” Durmir de pé e deitarse ás 10 AM, malgastar o tempo coma cartos nunha máquina papa moedas mentres tentas de enganar o almanaque antes da maldita colonoscopia. Igual a vertixe de estar vivo e mais esa mirada no espello de cando en vez o explican todo. E continuamos á escoita e de novo cómpre facela do minuto un ao noventa e deixarse arrolar por esa certa aspereza que todo o asolaga, mais tamén por todo o pracer pop que nos salpica.

Jacobo Iglesias gravou as músicas nos Estudios Potemkin de Santiago DC; LeRoi fixo as percusións e mais o baixo: Martin Wu encargouse das guitarras e das voces e nós encargámonos de gozar dun deses traballos discográficos que prestan tanto que o bucle se fai imprescindible. Queda claro que nos encantou. Agora ide correndo á vosa plataforma preferida e dádelle ao play mentres aforrades uns euros para facervos cunha desas copias en vinilo que moi axiña virán en camiño.