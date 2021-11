Da maxia das palabras

Esta adaptación de varias lendas da cultura selkie, aquela vencellada á criatura mitolóxica procedente do folclore feroés, islandés, irlandés e escocés que posuían formas de foca, é quen de introducir ao lector nun ambiente lendario no que as referencias ao mar, ao baile, á obediencia se converten no leit-motiv do relato no que un mozo se sente atraído polo mundo do mar, de tal forma que se converte en mariño, navega por todo o mundo, namora dunha rapaza coa que ten un fillo e finalmente marcha nadando deixando atrás os seus recordos.

O xogo que o escritor establece co lector ten na imaxe da sombra un interesante apoio. Se pensamos en que representa o lado escuro da personalidade onde se agochan os instintos máis primitivos do pasado evolutivo, a aparición da sombra que o protagonista quere apreixar interpretámolo como a execución dun acto de amor. Se a sombra do conto representa a parte psíquica da personalidade non asumida polo consciente social predominante do personaxe principal, podería entenderse que todo o relato está escrito en clave de desexo e que nada do que conta é real, senón que é máis ben resultado dun pensamento, froito da imaxinación.

Velaí a riqueza do texto, velaí a maxia das palabras.

VIRGO, Seán, A nai sombra (Ils. J.Serrano Pérez), Kalandraka, Pontevedra, 2021, PVP. 15€