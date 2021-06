Entre las numerosas enmiendas populares presentadas a las decisiones de Luis Enrique, ya desde la elección de los 24, la ausencia en el once inicial de Gerard Moreno en el partido inaugural fue la que más apoyos congregó entre la afición y su sustituto terminó siendo la diana de las críticas.

El elegido para acometer la tarea de marcar goles, que no es fácil en esta España, fue un Álvaro Morata que terminó escuchando pitos al salir del campo cambiado poco después de la hora de partido, tras haber vuelto a mostrar su frustración en el remate, tanta como intensidad en su despliegue, pero en su persona se concentró la vorágine de frustración que hay con la selección de un Luis Enrique que barrió para su casa: “Yo he visto que le han aplaudido, me fijo en eso”, empezó diciendo. “No ha tenido suerte en la ocasión, pero hace muchas cosas bien y yo tengo que potenciar a mis jugadores”, amplió antes de añadir que “es más fácil jugar con el público a favor”.

Los problemas para marcar goles de la selección ante las defensas bien pertrechadas atrás son flagrantes y, entre las ocasiones que generó España, Morata tuvo la más clara: era la primera parte y ya escuchó algo más que murmullos en la grada. Cuando tras el descanso volvió a rematar fuera, en lo más cercano que tuvo a una ocasión, se transmitió a la grada y a la afición el momento de poca confianza que atraviesa el delantero que ha jugado esta temporada cedido en la Juventus. Luego llegó el cambio, y los pitos. “No es la primera vez, pero no hay que dudar de un delantero como Morata. Es verdad que no ha tenido acierto hoy, pero el próximo día igual mete tres y le calla la boca a todos”, dijo contundente Laporte en Tele5 tras el choque. “La gente es libre de opinar, pero estamos unidos y lo vamos a apoyar”, comentó Koke sobre el que fue su compañero, protagonista de las preguntas a todos los comparecientes. “Todos fallamos y trabaja mucho para nosotros”, dijo Pedri. “Todos necesitamos el apoyo de la gente”, imploró Llornte.

En el amistoso de la selección ante Portugal antes de la Eurocopa, el delantero madrileño también fue titular y, cuando en el descuento mandó al larguero una ocasión en ventaja levantó los primeros pitos de la preparación española para el torneo.

Por otro lado, el internacional español Pedro Gónzalez ‘Pedri’ se ha convertido en el futbolista más joven en debutar con la selección española en la fase final de un gran torneo, al hacerlo con 18 años y 201 días. De esta manera, el delantero canario del Barcelona supera el récord de debut más temprano en un torneo continental con ‘la Roja’ de Miguel Tendillo, que lo hizo contra Italia en la Eurocopa 1980 con 19 años y 132 días.