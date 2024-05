“Rosalía fue una mujer fiera”

Autora de una de las novelas autoeditadas más recomendadas por los lectores en los últimos años en Amazon, El hilo dorado, la ourensana Lara Beli, pseudónimo literario conformado por los nombres de sus dos hijas con el que firma Beatriz Lorenzo, inicia una nueva etapa en su carrera con la publicación de Libre es mi corazón (Ediciones B), una novela histórica sobre Rosalía de Castro en la que aúna ficción y documentación para acercar al gran público a la mujer tras el mito. La autora intervendrá mañana en Club FARO, en la sala de conferencias del MARCO a partir de las 20 horas.

– ¿Por qué se decidió a dedicar una novela a Rosalía de Castro y qué facetas muestra de ella que desconozcamos?

– La escogí porque a pesar de ser una personalidad literaria muy relevante, tanto para las letras gallegas como para la literatura española en general, se sabe poco sobre su vida y los hechos que conformaron su existencia. Libre es mi corazón es un intento de aportar luz a esas zonas de su biografía que han quedado en la sombra por su carácter reservado y tímido, así que combinando documentación rigurosa y a través de la ficción he intentado acercar al gran público a la mujer tras el mito.

– ¿Qué aspectos de ella descubrió en su proceso de documentación que le hayan impactado más?

– Quizás uno de los rasgos que más me llamó la atención era su carácter fiero, la resistencia que tuvo a lo largo de su vida como mujer y escritora, y que contrasta con la imagen que tenemos de ella de una mujer más tímida, dulce , recogida en sí misma, la eterna enfermiza. Fue una luchadora cuyo objetivo vital fue la búsqueda de una libertad íntima de pensamiento. He descubierto también algunos hechos como la complejidad de su relación con Manuel Murguía, el gran amor de su vida, también la relación con su familia, los Castro, unos hidalgos venidos a menos, y cómo ella supo reponerse a la vergüenza de su orígenes ilegítimos al haber sido la hija bastarda de un sacerdote, algo que conformó su modo de narrar la vida. Reflejo además en la novela los pinitos que hizo como actriz en el Liceo de Santiago y sus relaciones con la intelectualidad progresista de su tiempo, como Fernán Caballero, Eduardo Pondal y Luis Rodríguez Seoane.

– Dice que uno de los últimos que la animaron a crear esta novela es una declaración rotunda y tajante de Manuel Murguía respecto a la mujer.

– Así es. Murguía en su libro Los precursores, publicado un año después de la muerte de Rosalía, decía : “Siempre se dirá de la mujer que, como la violeta, tanto más escondida vive, tanto es mejor el perfume que exhala. La mujer debe ser sin hechos y sin biografía”. Él apelaba a una vida recogida de las mujeres, entre visillos, en cierto modo es lo que proyectó a su vida familiar y lo que nos ha velado al público el conocimiento de esa Rosalía fiera y valiente que existe detrás del mito. Esa frase me resonaba en la mente a la hora de empezar a escribir la novela y luego al ir sacando capa tras capa descubría a esa Rosalía con personalidad propia y diferenciada de la de Murguía.

– ¿Cómo ha abordado las partes ficcionadas?

– Para aportar esa ficción a las áreas o momentos de su vida de los que no sabemos nada, partí de anécdotas concretas, muchas de la cuales llegaron a nosotros a través del propio Murguía o de su hija más longeva, Clara. Por ejemplo, un disparo que esquivó a duras penas cuando llegó a Madrid con 18 años; cuando estuvo a punto de morir de tifus en Muxía estando invitada por la familia Pondal; o la enfermedad que contrajo en su infancia, para la cual siguiendo las supersticiones de la época la llevaron al Corpo Santo de la Colegiata de Iria Flavia. A partir de esos y otros hechos, como la muerte de dos de sus hijos, yo he aportado mi visión con mi libertad de escritora, aunando esas anécdotas con la forma de ser que se vierte en sus escritos.

– ¿Usted se siente de algún modo heredera del romanticismo como escritora?

– Es cierto que Rosalía está en esa línea del romanticismo, novelas suyas como La hija del mar, donde hay pasajes desgarradores, no obedecen a lo que se esperaba de las mujeres decimonónicas, de las que se requería escritos más moralizantes o edificantes. En ese sentido, me gusta pensar que yo, como escritora, también trato de explorar en esa línea a través de mis relatos y descripciones.

– ¿Qué supone en su trayectoria de escritora publicar con el respaldo de una gran editorial y qué diferencias encuentra respecto al proceso de autoedición?

– Es un proceso que vivo con gran ilusión por ver el libro en grandes superficies y me siento muy acompañada por el apoyo de mis editoras; es una experiencia nueva que viene con el reto de llegar a un público novedoso para mí. En el proceso de llegar a los lectores, no noto gran diferencia respecto a la autoedición, a mí me ha funcionado mucho el boca oreja. De hecho, El hilo dorado, con el que quedé finalista del Premio Amazon de Novela en 2020, lo cual me abrió las puertas al mundo editorial, sigue cuatro años después en la lista de los más vendidos.

– Usted estudió Derecho y Periodismo y trabaja en Madrid en comunicación corporativa. ¿Se ve viviendo de la escritura?

– Ese afán está ahí; es difícil, hay meses en los que podría, pero al estar en los comienzos es irregular. Como todas las profesiones, la de escribir es una carrera de fondo con altibajos.

