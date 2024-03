El PSOE niega estar negociando un referéndum de autodeterminación con ERC

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha negado que el partido esté hablando de un referéndum de autodeterminación para Cataluña con ERC, como aseguran los republicanos catalanes, ya que subraya que es un asunto que no está "encima de la mesa" ni es la "voluntad" de los socialistas.

"Seré rotunda, el PSOE no está en ninguna negociación que hable de rupturas, referéndums y divisiones", ha asegurado en una entrevista en TVE preguntada por las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que el domingo afirmó que su partido ya ha empezado a hablar con el PSOE de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

La portavoz socialista ha subrayado que el referéndum de autodeterminación no está "encima de la mesa" en las negociaciones con ERC ni con Junts ni es la "voluntad" de los socialistas, ya que la política que ha practicado el PSOE en los últimos años con Cataluña y España es "la de ir unidos" y procurar la "normalización" de la convivencia con medidas como la amnistía y los indultos. "No optamos ni ahora ni en un futuro por opciones que dividan a la sociedad", ha añadido.

No obstante, ha dicho que no pueden hacer renunciar a ningún partido a sus máximas políticas, aunque no las compartan, y achaca las declaraciones de ERC al contexto preelectoral, con elecciones catalanas previstas el 12 de mayo. "Hay posiciones de máximos, somos conscientes de que entre ERC y Junts hay una batalla en su lado para ver quién es más independentista y más maximalista en sus posiciones", ha declarado.

Por otro lado, no ha llegado a confirmar que el Consejo de Ministros vaya a aprobar este martes la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlament de admitir a trámite una Iniciativa Legislativa Popular que pide la declaración de la independencia de Cataluña, como publica el diario El Mundo.

"Fuimos claros, no nos gustó políticamente ni en ningún caso lo que surgió de esa propuesta. Los letrados del Parlament han confirmado diferentes informes en contra. No obstante, vamos a esperar mañana, vamos a esperar al Consejo de Ministros, no me quisiera anticipar si finalmente sucede y en qué términos", ha dicho.