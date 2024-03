Sánchez, a Morant: "Cuentas con todo nuestro apoyo para ser la primera presidenta de la Comunitat Valenciana"

Respaldo total en el objetivo de recuperar la Generalitat en 2027. "Estoy convencido de que será la primera presidenta de la Comunitat Valenciana. Cuentas con todo nuestro apoyo. Hay partido, hay proyecto político y muchas razones para quitar al PP y Vox de la Generalitat. Veo ilusión y esperanza", ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el cierre del Congreso extraordinario del PSPV que ha confirmado a Diana Morant como secretaria general de la federación socialista valenciana.

Sánchez ha resaltado el perfil de Morant, ministra de su gobierno y la persona por la que apostó para tomar el legado de Ximo Puig al frente del PSPV. "De Diana, ¿qué voy a decir? Es humilde en las formas, pero con fuerte determinación y grandes convicciones. Se ha hecho a sí misma. Es ingeniera y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades", ha apuntado el también secretario general de los socialistas, quien ha tenido palabras amables para Ximo Puig, que ayer se despidió oficialmente como líder del PSPV tras doce años de mandato orgánico. "Quería darle las gracias a mi querido amigo Ximo [Puig] por estos años. Antes de ganar tus primeras elecciones, las principales preocupaciones de esta Comunitat eran la falta de ejemplaridad, la corrupción y la privatización de servicios públicos, como la sanidad". Según Sánchez, Puig siempre "ha entendido cuál era el camino por el que había que transitar". "Has logrado sentar las bases de una comunidad más justa en lo social, ejemplar y más competitiva. Mucho de lo que has empezado a hacer lo hemos hecho luego nosotros en el Gobierno de España", ha añadido Sánchez, para cerrar su despedida pública a Puig: "Vas a poder contar conmigo siempre, también como amigo".

Y con la mente puesta en ese relevo al frente del PSPV, el secretario general de los socialistas no ha pasado por alto el paso a un lado que dieron tanto el ilicitano Alejandro Soler como el mislatero Carlos Fernández Bielsa para que hubiera solo una candidatura, liderada por Morant. "Quería agradecer a los delegados, pero especialmente a Carlos [Fernández Bielsa] y Alejandro [Bielsa] por el ejemplo de unidad. Los congresos son momentos cruciales para las organizaciones políticas porque se actualizan proyectos y se renuevan equipos", ha proseguido.

Crítica a Mazón

Sobre el presumible rival de Morant en las urnas en 2027, Sánchez también ha tenido un mensaje crítico por sus políticas, en alusión a los proyectos legislativos anunciados esta misma semana. "¿Para qué quieren tener mayoría? Para debilitar el valenciano, para arrinconar los procedimientos contra la corrupción...", ha apuntado el dirigente socialista en un mensaje hacia el ejecutivo de PP y Vox liderado por Carlos Mazón, quien ha centrado parte de su discurso en poner en valor las políticas de su gobierno y también en criticar a la oposición por su falta de proyecto y su actitud: "No tienen proyecto y lo cubren todo con ruido e insultos para desmovilizar. A la derecha se la hace muy largo cuando gobierna la izquierda. Podían aprovechar este tiempo para construir una alternativa, que no solo sea insultar", ha sugerido Sánchez.

Respecto al PP de Feijóo, ha lamentado que lleven "seis años anunciando el apocalipsis", aunque los datos, según ha añadido, dicen lo contrario: "Crecemos cinco veces por encima de la eurozona y creamos cuatro de cada diez empleos de Europa. Las previsiones hoteleras están en el 85% para Semana Santa, y vamos a recibir 25 millones de turistas de enero a abril. España va en la buena dirección, y la oposición desbarra."

En su discurso, del que ha estado ausente una de las grandes protagonistas de la actualidad política de los últimos días, Isabel Días Ayuso, el presidente del Gobierno ha admitido que existe "crispación", aunque ha señalado a los responsables, a su juicio. "¿Hay crispación? Sí, sin duda. Pero es asimétrica. Hay gente que insulta y otros que somos insultados. Gente que ataca… La derecha y la ultraderecha no asume que va a estar cuatro años más en la oposición. No reconocen mayorías diferentes a las suyas", ha defendido Sánchez, quien ha criticado que el PP "utilice las instituciones contra todo aquel que no piensan como ellos: utilizan el Senado contra el Congreso, a un CGPJ caduco lo enfrentan al Constitucional, a los gobiernos autonómicos contra el Gobierno de España y persiguen a los medios que denuncian su corrupción".