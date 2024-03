Adrián Vázquez avisa a Carrizosa: “Hay que dejar de mirarse el ombligo. El momento de un frente amplio es ahora"

Aunque ha evitado entrar en los detalles de la negociación, Adrián Vázquez, el secretario general de Ciudadanos, volvió a defender “un frente amplio” para las elecciones catalanas y europeas. “Si hay un momento en la historia de la democracia española para hacerlo y revertir todo lo que ha ocurrido y que vaya a mayores, es ahora”, aseguró en un desayuno en Madrid este jueves. Y siguió: “Si hay gente que no entiende eso, tiene que dejar de mirarse el ombligo y mirar hacia afuera. Quien quiera recibir ese mensaje, que lo reciba”. El recado, fuera de toda duda, miraba hacia Carlos Carrizosa, líder del partido en Ciudadanos, que sigue poniendo como linea roja para pactar con el PP una negociación donde no estén las siglas populares en exclusiva.

Para el partido naranja catalán la integración en las listas del PP no es una opción. Y este choque de posturas está llevando al borde la ruptura a la propia formación. El compromiso de Vázquez con la organización es elevar al comité nacional el acuerdo final que alcance con el PP y que los más de 30 miembros (donde también está Carrizosa) deben validarlo. La cuestión es que fuentes del partido no descartan una ruptura interna si sale adelante un pacto que conlleve esa integración

Adrián Vázquez también insistió, como publicó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que la negociación con el PP, en concreto con Cuca Gamarra, abarca las dos citas electorales: una especie de ‘pack’ por el propio calendario electoral. “Sería esquizofrénico concurrir de una manera a las catalanas y de otra, a las europeas”, zanjó el eurodiputado.

Además, el dirigente europeo puso en valor la forma de negociar en Bruselas, “nos metemos en el tunel”, dijo, para poner el foco en que las negociaciones con el PP no pueden hacerse a través de los medios de comunicación, y para justificar que no diera ni un solo detalle de cómo están en este momento: “Nada puede salir del tunel hasta que lo acordemos”.

“Puigdemont no podría recoger el acta de eurodiputado”

Además, Vázquez, actual presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, lanzó serias advertencias sobre el procedimiento de infracción que la Comisión podría abrir a España cuando se apruebe la ley de amnistía. Las comparaciones con los casos de Hungría y Polonia en su intervención fueron constantes, recordando que son dos países que llevan años bajo la lupa europea. Y dando por hecho que España está ahora “en el centro de debate” e irá a más.

Como defendió en una entrevista con este periódico, el eurodiputado está convencido de que las instituciones frenarán la ley de amnistía tal y como se ha aprobado en el Congreso (tendrá luz verde definitiva en la segunda quincena de mayo). Y también aseguró que Carles Puigdemont no podrá recoger su acta de eurodiputado si decide ser candidato.

El dirigente naranja recordó que el ‘expresident’ “disfruta desde hace cuatro años de todas las prerrogativas del escaño de forma irregular” porque en 2019 el entonces expresidente socialista del Parlamento, David Sassoli, tomó una decisión “unilateral e irregular” para entregarle el acta a él y a Toni Comín. Según el eurodiputado liberal, “esa ilegalidad quedó demostrada en 2022 porque la Justicia Europea validó la decisión opuesta”, que había tomado en su día Antonio Tajani cuando presidía el Parlamento comunitario, que se negó a reconocer a Puigdemont y Comín como eurodiputados “sin haber acudido a España a prestar juramento de la Constitución”.

Vázquez aseguró que esa decisión lo cambia todo porque aunque el Parlamento no permite revertir esa decisión para la presente legislatura, esa sentencia de 2022 sí será tenida en cuenta en las próximas elecciones. “El Parlamento Europeo no concederá la credencial de eurodiputado a ningún miembro que no cumpla los requisitos de la legislación de su país. En este caso, cumplir con lo que dice la Loreg que es acatar la constitución”.