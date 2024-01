Justo en plena resaca de hacerse público que el CNI pinchó con Pegasus el teléfono de Pere Aragonès bajo la acusación de dirigir a los CDR desde la "clandestinidad" en su etapa de vicepresidente del Govern y el mismo día en que declara en sede judicial la exdirectora del servicio de inteligencia Paz Esteban, comparece también Pablo Iglesias en la comisión del Parlament sobre espionaje. El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos ha defendido, sin rodeos, que Margarita Robles, "debería haber dimitido" y que, por lo tanto, "no debería ser" en estos momentos ministra de Defensa.

Cuando estalló el caso en la primavera de 2022, el mismo Aragonès como presidente llegó a exigir esa dimisión, que finalmente no se produjo, hecho que no impidió que ERC encauzara de nuevo las relaciones con Pedro Sánchez. Para Iglesias, Robles debería haber dejado el cargo no solo porque se produjo espionaje "con y sin" autorización judicial a líderes políticos y sociales, sino también porque no fue capaz de "defender" al presidente del Gobierno y de evitar se le instalara también Pegasus. "Escurrió el bulto de su responsabilidad haciendo caer a la directora del CNI", ha lamentado.

Iglesias comparece en el Parlament como exmiembro del Gobierno, pero también como dirigente que ha sido objeto de espionaje y causas policiales instigadas por la policia patriótica. A su juicio, más allá del PP, también el PSOE tiene pendiente una "rendición de cuentas" sobre una vigilancia a adversarios políticos del que, ha dicho, no tuvo constancia mientras él estaba en la Moncloa. "El PSOE se está quivocando a la hora de no querer abrir puertas y ventanas", ha asegurado tras considerar que el espionaje, el lawfare, las campañas de descrédito y las medidas represivas "han sustituido" al diálogo y a los mecanismos de resolución de los conflictos en el Estado.

"El uso de mecanismos ilegales por parte de sectores del Estado para combatir a sus adversarios se está convirtiendo, por degracia, en algo habitual", ha espetado. Si no se produce lo que ha definido como una "depuración" en el aparato policial y judicial, ha advertido que es "cuestión de tiempo que los poderes sin legitimidad democrática acaben imponiéndose sobre los representantes escogidos por la soberanía popular".