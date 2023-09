Podemos pone sobre la mesa cinco exigencias para un Gobierno progresista, y exige la continuidad de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, algo que considera "imprescindible". El partido convocó a sus bases a un acto este sábado para exhibir músculo frente a Yolanda Díaz, que recibió duras críticas por parte de todos los intervinientos, incluida la propia secretaria general, Ione Belarra, que asumió el error de nombrarle candidata y abrió por ello un "proceso de reflexión" dentro de la formación que culminará el 4 de noviembre con la votación de un documento que definirá la nueva hoja de ruta.

La plana mayor del partido se reunió este sábado para continuar el pulso con Yolanda Díaz, en un encuentro que terminó por convertirse en un aquelarre contra Sumar. "Podemos ha sido sometido a un proceso que no se puede llamar de unidad, un proceso injusto que ha llevado a pérdida de votos y escaños. Acuerdos en estas condiciones no pueden volver a repetise", declaró Belarra, antes de anunciar el debate de un "documento político" que culminaría en una votación donde no se renovará la cúpula existente.

Irene Montero ejerció de figura central en la media docena de intervenciones, también en la de Belarra. "Pensamos que es imprescindible que Irene Montero y su equipo sigan al frene del Ministerio de Igualdad", señaló Belarra en su intervención, donde lanzó cinco propuestas para un Gobierno de coalición "valiente, estable" y "aprovechar la enorme oporunidad" tras las generales del 23 de julio.

Cinco Propuestas

La pirmera consiste en "abaratar el coste de la vida", mediante dos medidas: "Hacer permanente la rebaja del transporte público y topar el margen de beneficio" de las empresas. La segunda consiste en derogar la Ley Mordaza y renovar el CGPJ; la tercera hace hincapié en la vivienda, donde Podemos propone congelar los precios del alquiler durante toda la legislatura y aprobar el índice de precios del alquiler; Además, pide subir a 1.500 euros el Salario Mínimo Interpreofesional. La última, "y sobre todo", advirtió, consistía en la continuidad de Montero al frente de Igualdad.

"El feminismo no es un complemento que uno se pone en campaña y se quita en la negociación de Gobierno", consideró la propia Irene Montero, que insistió en la necesidad de que su partido siga en el Consejo de Ministros."Podemos es la garantía de que haya transformaciones profundas en el siguiente gobierno de coalición", decretó la ministra en funciones, que advirtió: "Me tenéis a disposición".