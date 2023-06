El abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, reclamó a la sala de apelación del Tribunal Supremo que anule el procesamiento dictado el 23 de marzo de 2018, porque, según él, "ha incurrido en obsolescencia", al quedar "desfasado" tanto en los hechos que se le atribuyen, una vez que la sentencia del 'procés' consideró los hechos sedición y no rebelión, y luego por la reforma legislativa que derogó incluso ese delito. De tal forma que argumentó la necesidad de, en su caso, dictar un nuevo procesamiento y cursar el correspondiente suplicatorio al Parlamento Europeo dada la condición de eurodiputado del 'expresident'.

Durante su argumentación contra la decisión del instructor del 'procés' en el 1-O, Pablo Llarena, que redujo el procesamiento de Puigdemont y el 'exconseller' Toni Comín a desobediencia y la malversación en su forma más grave, Boye trató de buscar cierta complicidad con los magistrados del Supremo Vicente Magro, Susana Polo y Eduardo de Porres, encargados de revisar la decisión de su compañeros de Sala en apelación.

Así se mostró muy crítico con la reforma legislativa pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, pero que siempre ha contado con la oposición del partido que encabeza Puigdemont y a la que el letrado tachó de "desaguisado" para insistir en que "un auto de procesamiento no puede incluir conductas que no son relevantes penalmente". Defendió que se debía dictar uno nuevo no como sumario sino como procedimiento abreviado, si quería proseguirse la acusación contra el expresidente catalán y el resto de huidos, y, por tanto, un nuevo suplicatorio ante el Parlamento Europeo.

Aseguró que lo primero que hay que hacer es "rayar el campo de juego", porque la sentencia redujo los hechos contenidos en el procesamiento a una sedición. "La segunda modificación viene dada por la reforma legislativa de diciembre del 22, que nos sitúa en un escenario en un embrollo procesal", en la que negó responsabilidad tanto a jueces como a los abogados.

Añadió que "guste o no" es a lo que hay que atenerse, para añadir que la malversación solo está penada con hasta ocho años de cárcel, obviando los tipos más graves que llegan hasta una pena de 12, como acordó la Sala de lo Penal con los condenados del 'procés' para no modificar la inhabilitación que aún cumplen.

En el juicio

Su argumentación fue contradicha de forma categórica por la abogada del Estado Rosa Seoane y el fiscal Javier Zaragoza, que la calificó de "artimaña procesal" para librarse del procesamiento y así obligar a cursar un nuevo procesamiento, lo que a juicio del representante del ministerio público sería "un fraude procesal".

La abogada del Estado sostuvo que el intento del abogado de Puigdemont, al que se adhirió también Miquel Semper, abogado de Lluís Puig, no puede ser tenido en cuenta, porque no está previsto que se llegue a ese tipo de conclusiones en este momento procesal, sin perjuicio de que en el juicio se acabe determinando si procede una absolución o una condena por el tipo de malversación más grave o leve. Los Servicios Jurídicos del Estado eran partidarios de entender por cometido esta fórmula, que se fue al que se introdujo en la reforma legislativa que por la que se decantó Llarena.

Seoane afirmó que el procedimiento contra Puigdemont y el resto de huidos está "congelado", porque ni siquiera han prestado declaración indagatoria. De ahí que considere irrelevante la explicación de Boye, porque en los cinco años transcurridos desde que se dictó el primer auto es lógico que haya habido sentencias y hasta reformas legislativas.

Solo beneficios

Por su parte, el fiscal Javier Zaragoza se remitió al auto de la Sala Segunda que adecuó la sentencia del 'procés' a la reforma que derogó la sedición y mantuvo la condena por la malversación más grave. Aseguró, en la misma línea que esa resolución del Supremo, que la reforma legislativa de este delito nunca puede aplicarse a fines públicos que no son legítimos, porque son "delictivos y criminales".

Sus palabras negaron la argumentación del abogado de Puig, que insistió en la Generalitat no tuvo perjuicio económico alguno, por lo que cabría malversación de ningún tipo. Se remitió a que la administradora concursal de Unipost negó que la empresa del cartelería del 1-O hubiera recibido cualquier pago, lo que a su juicio niega el delito que se atribuye al 'exconseller' de Cultura.

El fiscal también negó que haya que volver a pedir un suplicatorio para "los procesados rebeldes", porque adquirieron la condición de eurodiputados mucho más tarde de ser procesados. Insistió en que tienen las mismas prerrogativas que los diputados y senadores españoles. "Están a disposición de la justicia para lo que les beneficia. Es la primera vez que un rebelde ha podido recurrir todos las resoluciones. Ha podido ejercer todos los derechos y ninguna obligación", lamentó el representante del ministerio público, que insistió en que ante su incomparecencia el juez instructor puede dictar "una detención instrumental" para hacerlo posible como ocurrió con la también huida Clara Ponsatí.

La exconsellera d'Ensenyament fue arrestada cuando prefirió visitar Barcelona en vez de ponerse a disposición del Tribunal Supremo, pese a que su acusación actual solo es por desobediencia, lo que le habría permitido regularizar su situación sin tener que ser conducida a los juzgados de Barcelona.