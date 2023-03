Cinco años después, la 'exconsellera' catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha vuelto a España. Lo ha hecho este martes a través de la frontera de Perpiñán y sin entregarse a las autoridades. Ponsatí tiene en vigor una orden de detención en España por un delito de desobediencia por la organización del referéndum del 1 de octubre, aunque también tiene inmunidad europarlamentaria cautelar concedida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La noticia ha sido avanzada por la ACN y confirmada por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica.

Posantí es una de las más beneficiadas por el nuevo auto del juez Pablo Llarena tras la reforma del Código Penal, porque se le imputa solo desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel. Sin embargo, la fiscalía recurrió el auto, al entender, como la Abogacía del Estado, que debía ser procesada por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. El pasado mes de enero, Ponsatí ya avisó que volvería "lo antes posible" a España y que no se presentaría ante las autoridades, al no reconocer la jurisdicción de Llarena.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha hecho público un vídeo en el que muestra "todo el apoyo" a Ponsatí y ha considerado esta decisión como un ejemplo de "confrontación inteligente" del soberanismo respecto al Estado. "La consellera no ha cometido ningún delito, el referéndum fue legítiom y con todas las garantías y nadie ha de ser perseguido por haber puesto las urnas", ha afirmado Turull, que ha reclamado al Estado que no emprenda ninguna actuación que limite la libertad de Ponsatí. "Si España quiere ser una democracia plena, ahora tiene la oportunidad", ha añadido. Y ha reclamado que se mantenga la inmunidad de la eurodiputada y 'exconsellera' y no sea detenida.