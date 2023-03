El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio, ha reconocido este miércoles que recibe el bono social térmico, una ayuda para "consumidores vulnerables" destinada a sufragar el consumo eléctrico de calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.

Ossorio, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno y respaldado por la propia Ayuso que estaba a su lado durante la comparecencia, ha restado importancia al hecho de que un miembro del Gobierno regional, con un sueldo de alrededor de 104.928,60 euros, sea destinatario de esta ayuda. “Pertenezco a familia numerosa y recibo las ayudas que existen” por ello, igual que sus hijos o mujer pueden beneficiarse, ha dicho, de la reducción en el “bono transporte”, que ha valorado en unos ”tres euros menos”.

Según la información adelantada este miércoles por Infolibre, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social concedió a Ossorio esta ayuda correspondiente a la convocatoria de 2021. En el caso del vicepresidente la ayuda es de 195,82 euros, la que se concede a "consumidores vulnerables", frente a los 313,30 que se reserva para los “vulnerables severos”.

Ossorio, que tiene cuatro hijos, accedió a esta ayuda mediante la tarjeta de familia numerosa, por lo que tiene derecho al descuento mientras mantenga esta condición, según la información de este diario.

Ayudas del Estado

El número dos de Ayuso no ha perdido la oportunidad de recordar que el Real Decretó Ley que regula estas ayudas “es del Estado”, es decir, “es un dinero de Pedro Sánchez, del Gobierno y las comunidades autónomas lo que hacen es distribuirlo”, pero ha querido dejar claro que “ellos (por el Gobierno de la Nacion) son los que deciden quién lo recibe”. Convencido de que tiene derecho a esta ayuda ha asegurado que no la va a rechazar: “Voy a recibir y aceptar todas las ayudas que se den a familias numerosas”.

El argumento utilizado por la presidenta regional para defender a su vicepresidente y encargado de redactar el programa electoral del PP de Madrid para las elecciones de mayo es que aunque lleven el apellido "social", estas no son ayudas "sociales como tal" y que no van "en detrimento de otras personas". Es decir, que Díaz Ayuso entiende que el dilema moral podría existir, en todo caso, si "cobras una beca y se la estás detrayendo a una persona que la necesita más". Pero este, defienden ambos, no es el caso. Este aporte económico solo pretende "tener un gesto con las familias numerosas y es un requisito que tiene la de Ossorio", que tiene "los mismos derechos que los demás". Además, Díaz Ayuso entiende que el dilema moral podría existir, en todo caso, si estas ayudas fueran

Peticiones de dimisión

Pocas horas antes de esta comparecencia, la líder de la oposición en la Asamblea, Mónica García, ha censurado al vicepresidente por recibir esta subvención pública. La ha tachado de “indecente” y ha reclamado su dimisión.

Ossorio, que conocía estas palabras, ha ironizado sobre las mismas cuando en la rueda de prensa se le ha preguntado por otra información adelantada por El Debate, que ha publicado el certificado que señala que el marido de la portavoz de Más Madrid, madre de tres hijos, también es beneficiario de esta ayuda.

“Ella ha pedido mi dimisión, ha dicho que era indecente y una vergüenza. Si es cierto, hoy mismo tendría que dimitir (ella), pero no por acceder a la ayuda por ser familia numerosa, sino porque no tiene límites para engañar con su actitud hipócrita”.

Unidas Podemos se ha sumado a la petición de dimisión que ha lanzado Más Madrid, pero no así el PSOE. Su secretario general, Juan Lobato, ha criticado la "soberbia" del vicepresidente, pero se ha quedado ahí: “Ya he pedido la dimisión de Ossorio en varias ocasiones. Pedirla a una semana de que se disuelva el Parlamento, ya tenemos elecciones”.