La operación Kitchen y la operación Cataluña, que bien podrían ser los nombres de una saga de películas, amenazan con volver a la 'cartelera' del Congreso. Un año después de que la Cámara Baja concluyera que durante el Gobierno de Mariano Rajoy se hizo un uso "partidista, delictivo e ilegal" de los recursos reservados del Ministerio del Interior para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas, PSOE, Unidas Podemos y el resto de sus socios parlamentarios estudian poner en marcha otra comisión de investigación.

El asunto a indagar apenas variará -esta vez se centrará más en la 'Operación Cataluña'- y los actores llamados a protagonizar la obra tampoco: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, la exsecretaria general del PP María Teresa Dolores de Cospedal y el propio expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, entre otros. La diferencia es que esta vez, el desfile de exdirigentes populares por el Congreso coincidiría, primero, con la precampaña electoral de las autonómicas y locales y, si se alarga, con la de las elecciones generales. Un movimiento claro para desgastar al PP de cara a los comicios.

Los tiempos

A mediados de septiembre, a propuesta de ERC, EH Bildu y el grupo plural, el pleno del Congreso ya aprobó la creación de la comisión con el objeto de indagar en el supuesto entramado policial que involucra a Fernández Díaz y a Rajoy en la denominada 'Operación Cataluña', en la que se envió a miembros de la policía a Andorra para obtener información de cuentas bancarias de políticos catalanes en el Principado. El PSOE respaldó la iniciativa tras acordar que se investigaran también los nuevos audios entre Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo que indican que la exlíder del PP mintió durante su comparecencia en la anterior Comisión Kitchen.

Con el 'sí' de la Cámara Baja, la constitución de la comisión queda ahora en manos de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría. Así, son solo los socialistas y morados quienes pueden poner en marcha los trabajos. Fuentes parlamentarias aseguran que se está "estudiando" activar en los próximos meses, coincidiendo con la celebración de las elecciones autonómicas y locales. Atendido a la duración que tuvo la anterior comisión (9 meses), las comparecencias de dirigentes del PP, exaltos cargos del Gobierno de Rajoy y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían extenderse hasta las puertas de los comicios nacionales que se celebrarán a finales de año.

Las conclusiones

En las conclusiones emanadas de la anterior comisión no se menciona la 'Operación Cataluña', pese a que en las comparecencias sí que salió en varias ocasiones. La CUP, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, en un voto particular, quisieron introducir que la "denominada policía patriótica llevó a cabo la 'Operación Catalunya' destinada a investigar y acusar a líderes del independentismo" y que la misma estructura que se había usado en la operación 'Kitchen' se empleó para la "persecución de adversarios políticos". "A modo de ejemplo: PSOE, el independentismo catalán o Podemos", continuaban. Estos párrafos no se incluyeron finalmente por falta de consenso con los socialistas.

La conclusión que sí se acordó en diciembre de 2021 es que "la cúpula directiva del PP ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al Partido Popular sobre la financiación irregular".

Además, se determinó que esta trama se dirigía desde tres sedes: la del PP, donde la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, tenía "conocimiento" e "informaba" al entonces presidente del Gobierno; la del Ministerio del Interior, con el ministro Jorge Fernández Díaz que "encargó la puesta en marcha de todo el operativo delictivo"; y, por último, la de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, bajo el mando de Eugenio Pino, por orden del director general de la Policía, Ignacio Cosidó.