Lambán, contrario a la reforma del delito de sedición

El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha manifestado en contra de la reforma del delito de sedición que prepara el Gobierno centra. El aragonés entiende que lo ocurrido en Cataluña en octubre de 2017 "fue gravísimo", un intento "de alterar el orden constitucional", ha dicho el jefe del Ejecutivo, al que este viernes le han pedido un posicionamiento fuerte desde los dos grupos más numerosos de la oposición, PP y Cs.

Lambán ha recordado que está posicionado "en defensa de la sentencia del Supremo que condenó a los líderes independentistas" a penas de hasta 13 años de prisión por sedición y malversación, una sentencia que "calibró perfectamente" lo que había pasado en Cataluña, pero que demuestra también "la necesidad" de que el Estado esté "muy bien armado" ante cualquier intento de alterar el orden constitucional, tanto a nivel político como jurídico.

Por eso se ha mostrado convencido de que, además del Código Penal, el Estado de Derecho "debería habilitar otras herramientas para armarse frente a intentos de alteración violenta de la Constitución".

Sin embargo, ha insistido en defender la posición del PSOE en las Cortes de Aragón, donde los socialistas rechazaron este jueves una propuesta del PP en contra de la reforma del delito de sedición. Entiende Lambán que la iniciativa de los populares "tenía como único objetivo utilizar el parlamento autonómico contra el Gobierno central y desgastar al PSOE en la comunidad".

"Estoy en contra de la reforma del delito de sedición, pero jamás aceptaré lecciones del PP porque no tiene ninguna autoridad moral para hablar de sedición, ni de pactos con Bildu, ni de traslados de presos, ni para hablar absolutamente de nada que tenga que ver con la defensa de la moralidad pública", ha espetado el presidente aragonés.

Para Lambán, los populares "han demostrado hasta la saciedad ser capaces de pactar con el diablo, y de hecho lo han hecho con Bildu en algunas ocasiones en el País Vasco".

En su opinión, la iniciativa del PP aragonés no tenía como finalidad entrar en el "fondo de la cuestión", sino servirse del parlamento para la estrategia de oposición del partido. "Esta formación en Aragón es un puro apéndice, un instrumento de Génova en Aragón y sin ningún tipo de autonomía propia, y a lo que no nos prestaremos nunca los socialistas es que se nos utilice en contra del Gobierno de España", ha añadido.

"No nos vamos a dejar manipular por ellos", ha insistido Lambán, quien ha agregado que Pedro Sánchez "sabe perfectamente cuál es mi posición" respecto a la reforma del delito de sedición. "No soy una marioneta de nadie, defiendo los intereses de Aragón y soy consecuente con mis ideas. Eso me lleva a veces a discrepar con el presidente en este u en otros temas, lo cual no quiere decir que entre mi Gobierno y del Sánchez no existan unas relaciones de colaboración y lealtad", ha zanjado.

En este sentido, Pilar Alegría, ministra de Educación, ha señalado este viernes en Zaragoza que el PSOE y el Gobierno de Sánchez "apuestan por la convivencia, por un acercamiento y por dejar atrás situaciones dramáticas", como las vividas en 2017. "Fue un momento de ruptura, de confrontación, un año lleno de problemas con una declaración unilateral de independencia y dos referéndums", ha recordado. "El PSOE está centrado en solucionar los problemas y en los más fundamental: apostar por la convivencia", ha reiterado.

Las críticas de Mar Vaquero

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, le ha pedido al presidente "que deje de ser un presidente de dos caras" y vote a favor de la iniciativa que van a presentar los populares en el Parlamento regional para rechazar la rebaja del delito de sedición. "Lambán dice una cosa en sus redes sociales y ante un micrófono, pero a la hora de la verdad, cuando hay que votar, hace la contraria y una vez más ha quedado demostrado con la pretensión de Pedro Sánchez de modificar el Código Penal para rebajar el delito de sedición".

La parlamentaria del PP ha recordado que este mismo jueves el PSOE de Lambán "se puso del lado de Pedro Sánchez y apoyó esta modificación del Código Penal" al votar en contra en las Cortes de Aragón de una propuesta de resolución de los populares que rechazaba la rebaja del delito de sedición.

Vaquero ha anunciado, no obstante, la presentación de una nueva iniciativa en el Parlamento autonómico para rechazar la rebaja del delito de sedición. "Otra vez le damos a Lambán la oportunidad de elegir si se pone del lado del sentir general de los aragoneses o si, una vez más, se pone del lado de Sánchez". La conservadora le exige "valentía, lealtad y coherencia" para no seguir siendo "un presidente con dos caras".

La líder de los populares en las Cortes ha recordado que Aragón "siempre ha contribuido a aportar estabilidad" y reforzar la unidad de España, así como a defender la Constitución. "Son las Cortes las que aúnan la legítima representación del conjunto de los aragoneses, por eso es en el Parlamento donde hay que posicionarse. Pero lamentablemente al presidente de Aragón cada vez se le ve más incómodo en el Parlamento", ha expuesto.

La advertencia de Ciudadanos

Daniel Pérez Calvo, líder de Cs Aragón, ha anunciado que tratará de sacar adelante una declaración institucional que anteponga el interés de los aragoneses ante cualquier reforma a la carta del Código Penal.

“Exigimos a Lambán una respuesta clara, inequívoca, y contundente contra esta decisión que supone un paso más en el desguace del Estado de Derecho y que afecta al interés de Aragón y de los aragoneses, los que viven aquí y en Cataluña”, ha dicho contundente el líder de Cs Aragón sobre la eliminación del delito de sedición anunciado por el presidente Sánchez. "Supone un paso más en la escalada de allanar camino a los independentistas en Cataluña con tal de mantenerse en la Moncloa el mayor tiempo".

Para el parlamentario de la formación liberal, es necesario que Lambán "muestre claramente su desencuentro con Sánchez si no quiere tener un desencuentro con los aragoneses".

"No se trata de poner a Lambán entre la espada y la pared, ni de una operación de acoso y derribo en clave electoralista. La petición que le hago al presidente de Aragón es que cumpla con su palabra", ha indicado Pérez Calvo al recordar las declaraciones realizadas en marzo de 2019: "Con Sánchez no hay graves desencuentros, pero los tendré si son necesarios para Aragón".

"No es lo mismo saber que quién la hace la paga que saber que lo que ya has hecho, si vuelves a hacerlo, puede salirte gratis", ha concluido tras recordar que propondrá una declaración institucional "por el interés general" de los aragoneses. "No podemos permitir que hoy se sientan más fuertes quienes desde una minoría intentan imponer su voluntad a la mayoría".