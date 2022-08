El president de la Generalitat, Pere Aragonés, cierra el curso político con deberes para el Gobierno. Después de la cita con el presidente Pedro Sánchez y el posterior encuentro de la mesa de diálogo, Aragonès ha apremiado al Ejecutivo a cumplir con los acuerdos adquiridos en estas reuniones, especialmente en cuanto a la desjudicialización del procés. "Solo hace falta voluntad política y trabajo discreto", ha espetado en rueda de prensa tras el Consell Executiu, insistiendo en que el objetivo de su Govern sigue siendo la amnistía y la autodeterminación.

"Hay que afrontar un problema real, que es la represión [...] Nunca más tiene que entrar una persona en prisión en defensa de la libertad o irse al exilio, ver peligrar su casa y su patrimonio familiar a causa de su ideología o ser inhabilitado por haber defendido la libertad de este país", ha explicado, aunque ha admitido de que habrá que arremangarse.

"Estamos lejos de resolver el conflicto político y es porque mantenemos la autodeterminación y la amnistía. Estamos convencidos de que la única manera de resolver el conflicto político de fondo es que la ciudadanía de Catalunya pueda decidir el futuro político de este país", ha continuado, para rematar con un desafío a Sánchez: "Si está tan seguro de que el diálogo minimiza el independentismo, que ponga las urnas, votemos en un referéndum. Si tan seguros están y no las ponen es que saben que no ganarán", ha sentenciado, porque "mientras la ciudadanía no pueda votar, el conflicto continuará".

Aragonès ha apostado por aparcar las "batallitas del día a día", "toda crítica que no sea constructiva" y los "discursos derrotistas", en referencia a Junts y debido a su ausencia en el espacio de diálogo. El jefe del Govern se ha esforzado en defender los acuerdos parciales alcanzados en Madrid entre los que destaca el blindaje e impulso del catalán, y en silenciar las duras críticas de sus socios en el Govern afirmando que la salud de la coalición es buena pese a la suspensión de Laura Borràs como presidenta y diputada del Parlament con los votos de PSC, ERC y CUP.