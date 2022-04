La sexta sesión de la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid por el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha estado marcada por una incógnita: ¿quién es Javier Muñoz?

Según informó el diario 'ABC' en un artículo de finales de marzo, Javier Muñoz, un hombre de 30 años, alto y moreno, como describe el artículo, se reunió con el detective Julio Gutiez en el Hotel Wellington, en Madrid, para encargar, presuntamente, un espionaje al hermano de la mandataria madrileña, Tomás Díaz Ayuso, que hoy también estaba llamado a declarar, pero no lo ha hecho.

A la sala de usos múltiples de los grupos municipales ha acudido este lunes un Javier Muñoz, asesor de la concejala presidenta de los distritos de Usera y Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo. Él ha incidido en que no se vio con ningún detective en dicho lugar a finales de noviembre de 2021, ya que "nunca" ha visitado ese hotel.

Asimismo, ha desmentido de esa forma un artículo del diario ABC en el que el diario hacía referencia a una persona llamada Javier Muñoz, que, según ha incidido el asesor, no se trata de él, puesto que él no es un hombre de 30 años, alto y moreno, como describe la información de ABC, sino que tiene 44 años.

El artículo indica que el nombre que el Javier Muñoz al que hace referencia ABC no tiene por qué corresponder con el nombre real de la persona que se reunió con el detective. "Me he leído y releído" la información, ha dicho, pero "el artículo en ningún momento vincula ese nombre con mi persona".

No obstante, no enviaron ningún comunicado al medio ni se pusieron en contacto con el periodista que escribió el artículo porque Juan Muñoz no se siente "identificado con ese nombre" que aparece en el artículo, a pesar de que es el mismo que el suyo y que le mencionaron en Twitter cuando se publicó la información.

A preguntas de José Manuel Calvo, de Recupera Madrid, Javier Muñoz ha insistido: "Si el motivo por el que estoy aquí es porque un nombre igual que el mío aparece en un artículo de prensa, ya le digo que en ningún momento, nunca, he estado en el Hotel Wellington, nunca me he reunido con ningún detective, ni con ese señor ni con ningún otro, y jamás he llamado a ninguna empresa de detectives".

Javier Muñoz ha respondido, a preguntas de la oposición municipal, que es la única persona con ese nombre en el entorno del PP. Ya en tono irónico, desde los grupos municipales han preguntado a Antonio Manchón, presidente del Comité de Empresa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que también ha comparecido en esta sesión, si era él Javier Muñoz, a lo que ha respondido también que no.

Loreto Sordo ha declarado que Carromero es "un amigo personal" para ella desde hace más de diez años, pero no era su jefe orgánico en el partido. Antes de la dimisión del exasesor no habló con él sobre el presunto espionaje, aunque después sí ha tenido relación con él porque "con los amigos hay que estar cuando más lo necesitan".

La concejala, que no cree que haya existido un intento de investigación a Ayuso, ha asegurado que tiene que "respetar la dimisión" del exasesor, porque "a veces te tienes que defender no judicialmente de acusaciones" y, por ello, respeta "profundamente la dimisión".

Esta sesión ha recibido al mayor número de comparecientes desde que comenzase a llevarse a cabo esta Comisión. A la sala de usos múltiples de los grupos municipales se han presentado cuatro cargos municipales: Loreto Sordo, concejala presidenta de los distritos de Usera y Moncloa-Aravaca; Francisco Javier Muñoz, asesor de Sordo; Antonio Manchón, presidente del Comité de Empresa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y Carlos Medina, director de Servicios Jurídicos de la EMVS.

Sin embargo, no han asistido el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, ni Chen Senghi, que según su Linkedin es presidente de Artesolar, empresa en la que Tomás Díaz Ayuso fue asesor externo.

Por su parte, también ha declinado comparecer Joaquín Vidal, jefe de prensa de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), lo que ha provocado que algunos grupos municipales protestaran. Este asunto será llevado a una Junta de Portavoces extraordinaria, dado que, al ser empleado del Ayuntamiento, entienden desde la oposición que debería haber asistido.

Por el momento, ningún cargo ajeno al Consistorio ha prestado testimonio ante la Comisión. Los comparecientes han estado siempre vinculados a la EMVS (Diego Lozano, consejero delegado; María Teresa Peral, jefa de contratación; José Antonio Acosta, gerente; Mariano Fuentes, vicepresidente y concejal de Cs) o al Ayuntamiento (Javier Segura Fayos, vocal asesor de Alcaldía).