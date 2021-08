La patera localizada el jueves pasado a unos 500 kilómetros al suroeste de El Hierro transportaba a ocho menores, todas niñas, y solo una sobrevivió a once días de dura travesía en medio del Atlántico. La embarcación partió el pasado 15 de agosto desde Dajla, en el Sáhara Occidental, con 55 personas a bordo y 29 murieron camino de Canarias, según los testimonios recabados por la ONG Caminando Fronteras.

Los supervivientes eran 27 hasta llegar al muelle de Arguineguín, donde falleció la última víctima de esta travesía, una de las 28 mujeres que salieron de Dajla. Estaba en avanzado estado de gestación y sufrió una parada cardiorrespiratoria en la bocana del muelle de Arguineguín. De las 29 personas fallecidas, 24 ya no estaban en la embarcación cuando Salvamento Marítimo rescató a sus ocupantes en alta mar. Junto a los supervivientes iban cuatro cadáveres: dos mujeres de Costa de Marfil, una de entre 30 y 40 años, y la otra de unos 25; un hombre de 30 años de Mali y una niña de Costa de Marfil.

Según responsables de Cruz Roja en Canarias, la mayoría de los supervivientes presentaban deshidratación, erosiones y quemaduras a causa del sol. "Vienen en muy malas condiciones", sintetizó el vicepresidente de Cruz Roja en Canarias, Gerardo Santana, nada más desembarcar en el muelle de Arguineguín el sábado.

Una portavoz de Cruz Roja detalló que uno de los fallecidos pereció tras beber agua del mar y por falta de alimentación. Su mujer, que viajaba con él, sobrevivió. Helena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras, explica que no han parado de recibir llamadas "desesperadas" desde Francia, Costa de Marfil, Guinea y Marruecos, preguntando por si familiares y allegados que iban en esta patera están vivos o muertos. Entre ellos, un hombre desde Marruecos que preguntaba por su mujer y por su bebé de ocho meses a quienes no pudo acompañar en esta travesía porque no le dio el dinero.

Otra de las llamadas ha sido la del padre de la única niña superviviente, que viajaba con su madre, de quien no sabe si falleció. Necesita saberlo para, si es así, trasladarse de urgencia a Canarias para hacerse cargo de la pequeña.

Dos neumáticas desaparecidas

Mientras una tragedia se cierra, otras permanecen abiertas. Caminando Fronteras tiene constancia de dos embarcaciones neumáticas desaparecidas en los últimos días, una que partió de Tan-Tan con 42 personas a bordo, y otra desde El Aaiún con 58. Desde este último enclave partieron a principios de agosto otras dos embarcaciones, una con 62 personas de la que no se sabe nada y otra que llegó a Mauritania con siete supervivientes.

Entretanto, la llegada de embarcaciones a Canarias prosigue. Entre la medianoche del domingo y este lunes arribaron 65 personas en dos embarcaciones. La primera de ellas llegó a última hora del domingo a Castillo del Romeral, sorprendiendo a sus vecinos, que fueron los primeros en socorrer a los migrantes. Venían 54 personas a bordo: 23 varones, 28 mujeres y tres menores. Ocho, tres menores y cinco mujeres, una de ellas embarazada, precisaron atención hospitalaria. En la segunda barquilla, que arribo de madrugada, venían once varones. No hay constancia de víctimas mortales entre los ocupantes de estas dos embarcaciones, si bien una de las mujeres hospitalizadas se encuentra grave.

Estos 65 migrantes tuvieron la suerte de tocar tierra y poder contarlo. Caminando Fronteras cifra en 1.922 las muertes en naufragios y embarcaciones desaparecidas en la ruta canaria de la inmigración durante el primer semestre del año. El domingo justo se localizó un cadáver en Fuerteventura que podría ser del naufragio en la madrugada del 25 de agosto de un patera a 15 millas al sur de Arrecife, con una decena de desaparecidos y 28 supervivientes.

Además de los naufragios confirmados, la ONG tiene constancia de 36 barquillas desaparecidas en la ruta canaria. Julio y agosto «están siendo terribles», con embarcaciones desaparecidas "cada semana", señala Helena Maleno, quien apunta a una combinación de factores para explicar el trágico balance de la ruta más peligrosa del mundo.

"Normalmente" las embarcaciones que salen de Dajla "se pierden", bien por la distancia hasta Canarias (casi 500 kilómetros), o por la impericia en la navegación de quienes las manejan; y luego está el uso de neumáticas que no son aptas para navegar en el Atlántico. "Cada vez salen embarcaciones de peores condiciones", apunta.

A eso se le une "la descoordinación" entre países y "la falta de medios y el cansancio" de los equipos de rescate. Cree la portavoz de Caminando Fronteras que "falta voluntad política para poner en el centro esta crisis humanitaria y faltan refuerzos". Añade que la acogida de inmigrantes es otra "asignatura pendiente". A su juicio falta un protocolo de atención a las personas que llegan a la costa y a sus familiares, similar al que se aplica en las tragedias múltiples, como una catástrofe natural o un accidente aéreo. En cambio, se les aplica la Ley de Extranjería "en cuanto tocan tierra. Se les interroga sin esperar a que se recuperen. Es un dolor terrible", critica Maleno.