Hacia un verano sin mascarilla (al aire libre)

Este será el segundo verano con covid-19, pero habrá una gran diferencia con el primero: la mascarilla no será obligatoria al aire libre. Habrá que seguir llevándola en espacios interiores, como el transporte público, porque la pandemia, pese a su mejoría gracias a la vacunación, no ha acabado. Pero la cosa cambiará en espacios exteriores. Es una decisión que depende del Gobierno central, por lo que las comunidades no pueden regularla por su cuenta. Y la incógnita es a partir de qué día, ya que la Comisión de Salud Pública de este martes finalmente no ha abordado esta cuestión y la ha pospuesto para la próxima semana. En este encuentro, Catalunya ha insistido en elevar la retirada de mascarillas en exteriores a la Mesa del Consejo Interterritorial, según fuentes de la Conselleria de Salut.