La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso (PP), asegura que Vox no es un partido de extrema derecha, aunque tiene "sus cosas" y "en algunas cuestiones lo llevan todo a un extremo", mientras que Podemos es en su opinión una formación de "extrema izquierda" y un "cáncer" para la política.

En una entrevista en el programa de televisión 'Mi casa es la tuya', presentado por Bertín Osborne, Ayuso ha reconocido que hay asuntos con los que no está de acuerdo con Vox, ya que ella sí cree en el estado de las autonomías y en el proyecto europeo. Además, ha advertido de que no se puede "maltratar a un menor o a una mujer" porque "tiene que haber justicia en todas partes", pero se ha negado a calificar a Vox como una formación de extrema derecha. "Considero que en algunas cuestiones lo llevan todo a un extremo y creo que hay algunas personas que si las dejas hablar y las vas conociendo también lo son, pero no se puede generalizar", ha añadido Ayuso, para la que Santiago Abascal y otros diputados de Vox que conoce de distintos parlamentos no son personas de extrema derecha "en absoluto".

En cambio, considera que Podemos es un partido de "extrema izquierda" y un "cáncer" para la política, que busca "la expropiación, aniquilar el sector privado, la destrucción del adversario, romper la convivencia, deslegitimar las instituciones, empobrecer, dividir, la cartilla de racionamiento...". "Y luego está Vox con sus cosas, a veces te puede gustar más, menos, a veces coincidimos, a veces no", ha añadido.

Ayuso cree que la derecha que ella defiende es "distinta" a la de Vox, porque es "alegre, se busca, se entiende y se toma las cosas de otra manera", aunque no rechaza que algunas personas la califiquen de 'facha'. "Algo estaré haciendo bien", ha dicho.