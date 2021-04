Los seis candidatos principales en las elecciones a la Comunidad de Madrid han protagonizado este miércoles el primer y único debate televisivo de esta campaña para los comicios del próximo 4 de mayo, con la gestión de la pandemia y la política de pactos como grandes titulares. Estas han sido las frases más destacadas del debate entre Ángel Gabilondo (PSOE), Isabel Díaz Ayuso (PP), Edmundo Bal (Ciudadanos), Mónica García (Más Madrid), Rocío Monasterio (Vox) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos).

Ángel Gabilondo (PSOE)

- (Dirigiéndose a Iglesias) “Pablo, tenemos doce días para ganar”.

- "No es una vergüenza estar en la cola de un comedor social. La vergüenza es tener un gobierno en la Comunidad de Madrid indiferente a la pobreza”.

- ”No vamos a elegir con quién nos vamos a tomar algo sino quién está preparado para liderar la región”.

- “El PP y Vox atentan contra los valores humanos más básicos”.

- “Sánchez, sí, Sánchez, Sánchez y Sánchez. Es lo que le oímos siempre a Ayuso pero el que se presenta soy yo, Ángel Gabilondo. Y usted, cuando se habla algo del virus, Sánchez. Me parece que es una excusa para no afrontar directamente los problemas".

Isabel Díaz Ayuso (PP)

- "Yo no traje el virus, no lo inventé yo"

- (A Iglesias) "Es una pantomima que ha venido a rescatar un proyecto para ni siquiera coger el escaño. Es lo más mezquino que hay en la política española".

- (Señalando al candidato de Podemos) "Ha venido en taxi una persona que va siempre con una corte y le ha faltado un coche para la niñera".

- (A Edmundo Bal) "Si tan buenos son los consejeros (de Ciudadanos), ¿por qué no va ninguno en su lista?".

- (A García) "Sabe mucho de todo, de economía y de cobrar doble en la Asamblea de Madrid y en su puesto de trabajo".

Edmundo Bal (Cs)

- "No se va a reeditar en la Comunidad de Madrid esa fotocopia del Gobierno de España que es auténticamente un desastre. El señor Gabilondo va a poder dormir tranquilo por las noches porque el señor Iglesias no va a ser vicepresidente”.

- "Me temo que en ningún bando estaba yo en la Guerra Civil, como Manuel Chaves Nogales"

- Sobre el programa de Vox: "Usted viene con un papelito" frente al acuerdo de Gobierno de PP y Cs de 155 puntos "que está cumplido al 80 por ciento"

- (A Monasterio) "Llevo 30 años sirviendo a España como abogado del Estado, no me vuelva a llamar traidor, no me vuelva a llamar traidor, usted nunca ha trabajado para lo público”.

Mónica García (Más Madrid)

- (A Monasterio) "¿Sabe quién viola, quién asesina y quién acosa sexualmente? Los hombres".

- (Sobre la gestión de la pandemia) "Me sigue fascinando, señora Ayuso, sinceramente, que usted no haga ni una mínima autocrítica y que no sea capaz de mirarnos a la cara y decirnos que realmente no está orgullosa de lo que ha ocurrido, con las cifras que les hemos dado".

- "Es la misma Ayuso de la Asamblea, desde el principio de la pandemia: altiva, desafiante y faltona. Yo le pediría un poco más de nivel".

- "Lo que ha pasado en las residencias de la Comunidad de Madrid se llama traición a nuestros mayores".

- (A Ayuso) "Si estaba tan preocupada por las colas del hambre, ¿por qué no las ayudó?".

Rocío Monasterio (Vox)

- "Aquí hay que elegir entre toque de queda o libertad".

- "Todos los que hoy están aquí comparten tres cosas: se han puesto de acuerdo para restringir las libertades, para aprobar un toque de queda arbitrario, todos se indignan cuando anunciamos que un mena cuesta 4.700 euros y todos han votado juntos para incrementar las subvenciones a partidos".

- (A Iglesias) "Usted tuvo la desfachatez de decir que estaba en su chalet de Galapagar dedicados a ver series de Netflix, al ritmo de 30 muertos por capítulo".

- "A la señora García le tuve que explicar en una Junta de portavoces lo que era el covid, que no se enteraba, estaba dedicada a una propuesta de protección del gato grisito, o de género entre nuestros sanitarios".

- (A Iglesias) "Es que claro que le voy a interrumpir, usted el otro día me interrumpió a pedradas, sus brigadistas, los que mandan apedrearnos a los mítines".

Pablo Iglesias (Unidas Podemos)

- "Si nosotros firmamos un Gobierno de izquierda, eso se cumple: nuestras firmas no se las lleva el viento".

- "Lo que defiende Vox no tiene cabida en la democracia, porque difunden propaganda filonazi y amenazan con deportar a ciudadanos por ser negros".

- (A Gabilondo) "Le hablo desde el compañerismo y sabiendo que vamos a gobernar juntos y que nos tenemos que llevar bien".

- "Madrid encabeza las cifras más mortíferas en lo que se refiere al coronavirus. No sonría, señora Ayuso, estamos hablando de fallecidos".

- (A Ayuso) "Mi casa me la pago yo, no me pone un piso de lujo Sarasola".