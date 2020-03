El Gobierno descarta permitir diferencias de confinamiento entre autonomías

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha descartado este domingo establecer algún tipo de diferencia en las medidas de confinamiento y de paralización de actividad entre las distintas comunidades autónomas, como han planteado algunos presidentes autonómicos.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado la paralización de todas las actividades no esenciales a partir de este lunes, ha considerado que "no tiene sentido" porque el virus se expande sin "ningún tipo de diferenciación" entre territorios o estatus económicos.

Así ha contestado a las peticiones de presidentes como el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha criticado la "imposición" de cese de todas las actividades no esenciales y ha advertido de que Euskadi lo "adaptará con responsabilidad", tras la videoconferencia de los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Montero ha dejado claro a todos los ciudadanos que será el Gobierno central el que adoptará "medidas homogéneas" para todo el territorio español, y ha insistido en que la "unidad de acción" con las comunidades es "imprescindible y fundamental" para combatir la pandemia del coronavirus.

De hecho, ha apuntado que incluso la UE debería de actuar "de manera única", aunque cada Estado es soberano y no se puede hacer un "ordeno y mando" a nivel europeo en este sentido. Pero dentro de las fronteras españolas hay que "actuar todos de la misma manera o el esfuerzo de algunos no daría resultado". "No es el momento de la división y de resaltar las diferencias, sino de mandar un mensaje único a los ciudadanos", ha insistido Montero, quien ha considerado que "ya habrá tiempo al reproche o cuestiones de matiz que se quieran plantear".

También ha apuntado que el tono en las reuniones que el Gobierno tiene con los representantes autonómicos es "mucho más constructiva" de lo que después se ve en los medios de comunicación, que parece que se utilizan como "altavoz" de las discrepancias cuando en los distintos encuentros se trabaja más en las coincidencias.