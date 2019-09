El Ejecutivo descarta una investidura sin garantía de colaboración de UP

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, descartó ayer la posibilidad de una investidura de Pedro Sánchez que no lleve aparejada la garantía de un compromiso de estabilidad de Unidas Podemos (UP). "No visualizamos un escenario en el que se llegue a una investidura sin después una colaboración, no creo que ninguna fuerza política pueda estar en esa deriva", afirmó Celaá, para quien aceptar esa posibilidad supondría asumir que en la negociación abierta entre los socialistas y UP hay "un rincón oscuro".

Sin embargo, la portavoz de Galicia en Común y miembro del equipo negociador de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, anticipaba esa circunstancia al apuntar que si la formación de Iglesias entregara los votos "gratis" a Sánchez "es más que probable" que después les dificulten "extraordinariamente su acción de Gobierno" a lo largo de la legislatura.

Después de la decepcionante primera sesión negociadora, PSOE y UP se mostraban esperanzados aunque sólo sea por el hecho de retomar el diálogo. También coincidían en los reproches. Desde Unidas Podemos se cuestiona que los socialistas tengan auténtica voluntad de llegar a un acuerdo. Adriana Lastra, vicesecretaria del PSOE e integrante de su comisión negociadora, critica la "posición inamovible" de sus interlocutores, que insisten en un ejecutivo de coalición que los socialistas descartan desde hace semanas.

Queda abierta lo que para Sánchez es una tercera vía: una presencia "activa y potente" de miembros de UP en la futura administración, como la definió ayer la portavoz Celaá. La formación de Iglesias rechaza de entrada asumir puestos en entes que requieren perfiles más profesionales que políticos. No obstante, Yolanda Díaz apuntaba ayer que en la primera reunión ni siquiera les presentaron una relación de los puestos que podría ocupar Unidas Podemos.

Por el momento, el horizonte no está todavía despejado para un encuentro entre Sánchez e Iglesias, que, a priori, sólo se celebrará si existen visos de que el acuerdo puede materializarse.

El líder del PSOE mantiene su estrategia envolvente. Tras haber allanado el terreno con PNV y ERC, los socialistas insisten en que sólo queda UP por "subirse al carro". En otro paso en la misma línea, pero esta vez orientado a mostrar la unidad del partido en esta coyuntura, habrá una cumbre local y otra autonómica del PSOE. En Toledo se reunirá hoy el Consejo Local, en el que se tratará de dar relevancia a los resultados de los socialistas en las elecciones locales de mayo. Con el mismo objetivo, pero en el ámbito autonómico, el viernes de la próxima semana, a menos de diez días para que venza el plazo límite para la investidura, se reunirá en Logroño el Consejo de Política Federal.