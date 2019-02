La convocatoria de elecciones une a la derecha en la protesta contra el relator

"Por una España unida, elecciones ya". Bajo este lema convocaron ayer PP y Cs a una manifestación, el domingo en Madrid, a la que se suma Vox, aunque sin participar en su planificación, precisó Cs, siempre deseoso de marcar distancias con la ultraderecha. De la concentración se ha desmarcado CC, y dos destacados barones del PP, el andaluz José Manuel Moreno y el vasco Alfonso Alonso excusaron su asistencia. Alonso, por un compromiso de agenda; Moreno, por un compromiso personal.

Mientras, PSOE, Podemos e IU se sumaron a la campaña Yo No Voy, impulsada en las redes sociales contra la concentración y que ayer fue durante horas la principal tendencia en Twitter.

Los dos promotores de la manifestación cargaron con dureza contra Pedro Sánchez por segundo día consecutivo. El líder de Cs, Albert Rivera, llamó a convertirla en un "clamor" contra la política gubernamental en Cataluña y contra la que tachó de "mesa de la vergüenza", en referencia al foro de diálogo en el que el Gobierno ha aceptado que se siente un relator o notario que dé cuenta de lo acordado, un empeño de las formaciones independentistas, de las que Sánchez depende para que los Presupuestos no sean devueltos.

"No puede haber mesas paralelas al Estado de Derecho y no se puede negociar lo que no es negociable", dijo Rivera, quien prometió liderar la concentración "con muchísima generosidad y participando todos, da igual a quién se haya votado", porque es el momento de "estar unidos".

Casado prosiguió con sus descalificaciones de la víspera, y en una entrevista con la agencia "Efe" responsabiliza al jefe del Ejecutivo de que en Cataluña se esté "viendo la agenda de ETA, es decir, la agenda del nacionalismo que se alía con la izquierda acomplejada y apaciguada". Y añadió: "Es lo más grave que yo recuerdo en política y como líder de la oposición no lo voy a tolerar".

Para Casado, es necesario aplicar de nuevo el artículo 155 en Cataluña. Y ahora, además, "duradero, no como impuso Ciudadanos, que era solo para convocar elecciones, y con un ámbito competencial extenso, no como impuso el PSOE, sin entrar en interior, educación, y en medios de comunicación". El líder del PP afirma que él y Rivera recurren a la movilización porque es "la única fórmula que nos queda para que un presidente del Gobierno mentiroso y felón actúe en beneficio del mandato constitucional con el que juró su cargo". Pero no descarta "nada", ni siquiera una moción de censura.

En el campo soberanista, el PDeCAT anunció que hoy presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos. Pese a la aceptación del relator por el Gobierno, su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, cree que aún se está "muy lejos" de un acuerdo que les permita no presentar la enmienda, si bien ve margen hasta el miércoles para retirarla si se concreta la figura del relator, así como un "paquete global de espacios de diálogo", que "no sean para marear la perdiz sino para abordar el problema de fondo".