Podemos busca hoy respuestas a su crisis interna

El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos buscará, en su reunión de este miércoles, dar una salida a la situación creada en la formación morada por la decisión de Íñigo Errejón de concurrir a la presidencia de la Comunidad de Madrid con la lista Más Madrid, de Manuela Carmena, así como enviar un mensaje de unidad tanto a los territorios como a la militancia.

Se trata de la reunión del órgano oficial más importante de Podemos a la que está previsto que acudan buena parte de los secretarios generales regionales. Los dirigentes de Valencia, Castilla La Mancha, Aragón, Castilla y León, Asturias, Murcia, Extremadura, Navarra y el número dos de Andalucía ya lo han confirmado. Sin embargo, aún está en el aire si acudirán tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón.

Este último no se ha pronunciado aún al respecto, después de que fuera conminado ayer por la Portavoz Parlamentaria, Irene Montero, a no acudir para facilitar el debate de forma tranquila. De hecho, tampoco se personó en la reunión convocada por el secretario de Organización, Pablo Echenique, a los dos días de realizar su maniobra en Madrid, con los candidatos de Podemos. No obstante, esta misma mañana, el secretario general de Murcia, Oscar Urralburu, ha apostado por que Errejón asista al encuentro de mañana por entender que "es una cabeza fundamental".

Podemos tampoco ha precisado si acudirá Pablo Iglesias físicamente o de cualquier otra forma, ya que se encuentra de baja por paternidad, pero no parece descartable que lo haga bien a través de streaming o por teléfono. De hecho, su reacción al anuncio de Errejón se produjo a través de un vídeo comunicado, en el que le advertía que presentaría batalla contra él en la comunidad de Madrid con una candidatura de Podemos.

Una posición sobre la que la dirección dio este lunes marcha atrás, después de que diez secretarios generales regionales de Podemos se pronunciaran el pasado viernes en Toledo pidiendo negociación y unidad y de que el secretario general de Madrid, Ramón Espinar, renunciara a todos sus cargos orgánicos e institucionales por sentirse "ninguneado" por la dirección tras plantear la necesidad de no ir divididos a las autonómicas de Madrid.

Por ello, los dirigentes de Podemos tratarán de buscar una solución a esta crisis abierta en el partido morado, es decir, cómo tiene que gestionar Podemos la decisión de Errejón que, en opinión de los líderes territoriales que se han pronunciado hasta ahora, pasa por intentar ir de forma conjunta con Mas Madrid.

No obstante, aún hay muchas incógnitas por despejar en ese planteamiento ya que la dirección de Podemos ha anunciado su intención de conformar primero una candidatura "potente" de Unidos Podemos para la comunidad de Madrid y explorar la posibilidad de acuerdos después.

En cualquier caso, desde la dirección de la formación morada quieren que el Consejo Ciudadano Estatal, que dará comienzo a primera hora de la tarde, sirva para escuchar y lanzar un mensaje de unidad tanto a los territorios como a la militancia.