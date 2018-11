Torra no llamará a las urnas tras la sentencia del "procés"

El presidente catalán, Joaquim Torra, aseguró ayer que no entra en sus previsiones convocar elecciones anticipadas en respuesta a una eventual sentencia condenatoria en el juicio del procés.

"Sería irresponsable convocar elecciones, no me lo he planteado nunca, ni en este momento ni cuando haya las sentencias del Supremo. Pienso que la solución no pasa por unas elecciones, sino por cumplir el mandato que tenemos", aseguró.

Con todo, Torra repitió que no aceptará sentencias que no sean absolutorias, aunque no precisó en qué puede traducirse su rechazo de una sentencia adversa para el soberanismo. Torra prevé que la sociedad catalana sabrá reaccionar ante el momento trascendental y lo afrontará como "un reto parecido" al del 1-O.