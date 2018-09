Ábalos dice que si fuera por convocar elecciones, "qué mejor momento que éste"

El "número tres" del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, razonó ayer que si el Gobierno estuviera tentado de convocar elecciones, "qué mejor momento" encontraría "que éste" para hacerlo. Al final de la peor semana para el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde que llegó al poder, tras la dimisión de Carmen Montón por el plagio de su trabajo de fin de máster y la controversia por la tesis doctoral del propio presidente, Ábalos aseguró que el PSOE tiene "un apoyo inmenso, más del que reflejan las encuestas".

Pero en la Fiesta de la Rosa de los socialistas valencianos (PSPV) dijo que el partido no quiere aprovechar las circunstancias, porque la gente quiere que "antes de que convoquemos elecciones, se resuelvan algunos temas que ya no pueden esperar" como, precisó, la situación en Cataluña. "A nosotros nos encantan las elecciones y si no las hay fuera, las montamos dentro. Elecciones siempre", terminó.

El ministro repartió mandobles a los rivales del Gobierno y el PSOE. Así, exigió al líder de Cs, Albert Rivera, que "rectifique" y pida "perdón" por dudar de la tesis de Sánchez y le avisó: él no es de los que ponen la otra mejilla: "Pondré todas las sonrisas del mundo, pero donde me dan, las doy, y, si me buscan, me encuentran". Y continuó con el líder del PP, Pablo Casado, al que reclamó que "salga por la puerta que ya está abierta".

En general, acusó "a la derecha" de "combatir las políticas, eliminando a las personas y entrando en lo personal".

Ciudadanos

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, juzgó duramente al bipartidismo "culpable" de los "casos máster", que están "arruinando el prestigio de la universidad pública", al convertirla en "su chiringuito particular".

En una entrevista en "ABC", periódico que sostiene que Sánchez cometió plagio, Rivera mantuvo sus acusaciones sobre la tesis: "hay indicios de fraude" y es "urgente" que el Presidente comparezca en el Congreso para dar explicaciones.